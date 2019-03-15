"Вечірній Квартал" на "1+1": Зеленський з охороною на сцені, допит MARUV і новий актор студії

У Києві відбулися зйомки програм студії "Квартал 95".

У столичному Палаці "Україна" відбулися весняні записи нових програм "Вечірнього Кварталу". Традиційно, квитки на концерт розкупили моментально і в залі був аншлаг. Лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський в політичних номерах-пародіях участі вже не брав – не дозволяє статус кандидата в Президенти України.

"Нарешті я дочекався цього моменту і тепер можу оголосити: "Ласкаво просимо в наш "Вечірній Квартал", – радісно взяв ініціативу в свої руки Євген Кошовий, даючи зрозуміти, що лідером колективу тепер може стати він. Правда, сам Зеленський не поспішав оголошувати свого наступника і просив своїх колег не списувати його з рахунків.

"Почекайте, я ж ще не виграв...". На що знову-таки Кошовий зазначив: "Вова, ой, я тебе прошу... То ти ще не йдеш, то ти ще не виграв...". А під час виконання заголовної пісні проекту "Щовечора вечір раптом настає..." Володимир теж, як завжди, пішов у танок, правда, вже разом з двома "охоронцями", які тримали перед ним... куленепробивне скло. Але теж танцювали. Взагалі, посилена охорона Зеленського кілька разів ставала мішенню для гумористів в цей вечір. Так, і в кулуарах "Кварталу" автори жартують приблизно так: "З кожним днем ​​в нашому офісі все більше нових людей. Або так стрімко розвивається наша компанія, або у Зеленського все більше охорони".

"Цей концерт дався нам важко. Знаєте, складно писати, коли тебе пишуть", – з цих слів розпочав свій традиційний монолог Зеленський, натякаючи на недавній скандал з "прослуховуванням", і відразу попередив, що ніякої агітації на концерті не буде.

Тем, на які жартували хлопці, було більш ніж достатньо. Наприклад, була пародія на Андрія Парубія, який живе в "розумному будинку" з голосовим управлінням, скетч про сім'ю, де дружина – футбольний суддя, і номер, де не прийнято за столом обговорювати тему політики. До слова, в останньому взяв участь зірка "Ліги сміху", кращий актор минулого сезону Володимир Мартинець (капітан команди "Стадіон "Діброва"). "Зустрічайте нового жителя "Кварталу", – оголосили його актори студії, правда, ще не зрозуміло, чи ввійде він до складу колективу на постійній основі, або ж стане запрошеним актором лише на зйомках.

Традиційно взяли участь в програмі і популярні зірки. Вперше після скандалу, пов'язаного з нацвідбором на "Євробачення", в телевізійному шоу з'явилася співачка MARUV. Вона не тільки виконала свою пісню Bang!, але і сама взяла участь в скетчі разом з акторами.

"А давайте з вами в якісь конкурси пограємо?", – запропонував співачці Степан Казанін. "Ви знаєте, я вже в конкурсах участі не беру", – відразу відрізала дівчина. "Чи боїтеся програти?", – не вгамовувався актор. "Боюся виграти", – підсумувала MARUV.

Крім неї, з сольними номерами в шоу виступили Ірина Білик, Джамала, TAYANNA і Артем Пивоваров. Також вперше за всю історію проекту на сцені показали частину балетної постановки у виконанні Катерини Кухар і Олександра Стоянова. А ще вийшов яскравим номер-пародія на проект "В гостях у Гордона", в якому ведучий у виконанні Євгена Кошового сам брав у себе ж інтерв'ю. Цікаво, що його співрозмовником був реальний Дмитро Гордон.

Побачити першу частину телевізійної версії концерту можна буде вже в цю суботу – 16 березня о 21:40 в ефірі каналу "1 + 1". А перед цим покажуть унікальний спецпроект, підготовлений до 15-річчя студії "Квартал 95" – документальний фільм "Квартал твоєї мрії". Секрет багаторічної дружби, життєві історії з "перших вуст", подорожні нотатки з гастрольного туру, волонтерська діяльність, ексклюзивні інтерв'ю з артистами і їх батьками, невідомі раніше факти про студію "Квартал 95", а також погляд в майбутнє компанії – все це глядачі побачать в новому документальному фільмі каналі "1 + 1" завтра, 16 березня о 20:25.