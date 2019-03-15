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      "Вечірній Квартал" на "1+1": Зеленський з охороною на сцені, допит MARUV і новий актор студії

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      "Вечірній Квартал" на "1+1": Зеленський з охороною на сцені, допит MARUV і новий актор студії

      У Києві відбулися зйомки програм студії "Квартал 95".

      У столичному Палаці "Україна" відбулися весняні записи нових програм "Вечірнього Кварталу". Традиційно, квитки на концерт розкупили моментально і в залі був аншлаг. Лідер студії "Квартал 95" Володимир Зеленський в політичних номерах-пародіях участі вже не брав не дозволяє статус кандидата в Президенти України.

      "Нарешті я дочекався цього моменту і тепер можу оголосити: "Ласкаво просимо в наш "Вечірній Квартал", радісно взяв ініціативу в свої руки Євген Кошовий, даючи зрозуміти, що лідером колективу тепер може стати він. Правда, сам Зеленський не поспішав оголошувати свого наступника і просив своїх колег не списувати його з рахунків.

      "Почекайте, я ж ще не виграв...". На що знову-таки Кошовий зазначив: "Вова, ой, я тебе прошу... То ти ще не йдеш, то ти ще не виграв...". А під час виконання заголовної пісні проекту "Щовечора вечір раптом настає..." Володимир теж, як завжди, пішов у танок, правда, вже разом з двома "охоронцями", які тримали перед ним... куленепробивне скло. Але теж танцювали. Взагалі, посилена охорона Зеленського кілька разів ставала мішенню для гумористів в цей вечір. Так, і в кулуарах "Кварталу" автори жартують приблизно так: "З кожним днем ​​в нашому офісі все більше нових людей. Або так стрімко розвивається наша компанія, або у Зеленського все більше охорони".

      "Цей концерт дався нам важко. Знаєте, складно писати, коли тебе пишуть", з цих слів розпочав свій традиційний монолог Зеленський, натякаючи на недавній скандал з "прослуховуванням", і відразу попередив, що ніякої агітації на концерті не буде.

      Тем, на які жартували хлопці, було більш ніж достатньо. Наприклад, була пародія на Андрія Парубія, який живе в "розумному будинку" з голосовим управлінням, скетч про сім'ю, де дружина – футбольний суддя, і номер, де не прийнято за столом обговорювати тему політики. До слова, в останньому взяв участь зірка "Ліги сміху", кращий актор минулого сезону Володимир Мартинець (капітан команди "Стадіон "Діброва"). "Зустрічайте нового жителя "Кварталу", оголосили його актори студії, правда, ще не зрозуміло, чи ввійде він до складу колективу на постійній основі, або ж стане запрошеним актором лише на зйомках.

      Традиційно взяли участь в програмі і популярні зірки. Вперше після скандалу, пов'язаного з нацвідбором на "Євробачення", в телевізійному шоу з'явилася співачка MARUV. Вона не тільки виконала свою пісню Bang!, але і сама взяла участь в скетчі разом з акторами.

      "А давайте з вами в якісь конкурси пограємо?", запропонував співачці Степан Казанін. "Ви знаєте, я вже в конкурсах участі не беру", – відразу відрізала дівчина. "Чи боїтеся програти?", не вгамовувався актор. "Боюся виграти", підсумувала MARUV.

      Крім неї, з сольними номерами в шоу виступили Ірина Білик, Джамала, TAYANNA і Артем Пивоваров. Також вперше за всю історію проекту на сцені показали частину балетної постановки у виконанні Катерини Кухар і Олександра Стоянова. А ще вийшов яскравим номер-пародія на проект "В гостях у Гордона", в якому ведучий у виконанні Євгена Кошового сам брав у себе ж інтерв'ю. Цікаво, що його співрозмовником був реальний Дмитро Гордон.

      Побачити першу частину телевізійної версії концерту можна буде вже в цю суботу 16 березня о 21:40 в ефірі каналу "1 + 1". А перед цим покажуть унікальний спецпроект, підготовлений до 15-річчя студії "Квартал 95" документальний фільм "Квартал твоєї мрії". Секрет багаторічної дружби, життєві історії з "перших вуст", подорожні нотатки з гастрольного туру, волонтерська діяльність, ексклюзивні інтерв'ю з артистами і їх батьками, невідомі раніше факти про студію "Квартал 95", а також погляд в майбутнє компанії все це глядачі побачать в новому документальному фільмі каналі "1 + 1" завтра, 16 березня о 20:25.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Квартал 95
      Джерело: 24 Канал
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