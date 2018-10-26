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      Вечірня сукня та капці-кролики: Джулія Робертс зачарувала образами у новій фотосесії для глянцю

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      Джулія Робертс
      Джулія Робертс / Entertainment Weekly

      28 жовтня популярна акторка Джулія Робертс відсвяткує свій день народження. Актрисі має виповнитися 51 рік. Напередодні свята зірка дала велике інтерв'ю виданню Entertainment Weekly і знялася у яскравій фотосесії.

      В інтерв'ю Джулія розповіла, що наразі зайнята просуванням двох своїх нових проектів: вона зіграла головну роль у фільмі "Повернути Бена" і в серіалі "Повернення додому".

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      Крім того, Робертс розповіла кумедну історію, яка сталася на майданчику фільму "Повернути Бена": героїня, яку грає Джулія, дізнається, що її син знову приймає наркотики – акторка настільки вжилася у роль, що добряче струснула колегу зі знімального майданчика.

      Я пошкодила руку, насправді! Я не знаю, чи увійшло це в фільм, але я від душі побила його! Я думаю, ніхто з нас не чекав, як все піде в цій сцені,
      – зізналася зірка.


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly

      У фотосесії Джулія Робертс позувала у яскравих сукнях з багатошаровими спідницями. В першому образі акторка з'явилася у ніжно-блакитному платті від J. Mendel. Зірка втілила кумедний образ, лежачи у ліжку з піцою і китайською пастою.


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly

      Інший образ вийшов більш елегантним. Кіноактриса позувала у чорно-білій сукні від Carolina Herrera в домашніх капцях-кроликах.


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly


      Джулія Робертс для Entertainment Weekly

      Теги: Кіно LifeStyle Мода
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 26 жовтня
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