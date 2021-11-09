Це переважно стається на вулиці Маяковського. Зловмисники ховаються в кущах і звідти запускають землю в авто.

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Після зупинки діти втекли до парку

Про це написав у місцевій спільноті дніпрянин Іван Іванов. Чоловік розповів, що таке траплялося з ним і його другом. Проте жертв таких дій могло бути більше.

Ввечері 6 листопада в мій автомобіль були кинуті грудки землі з таким зусиллям, що якби це був не ВАЗ, то були б вм'ятини,

– написав чоловік.

Друг автора допису після потрапляння в його авто землі зупинився. Тоді він побачив групу дітей 12-13 років, які втікали в парк.

Іван Іванов припустив, що підлітки роблять це заради розваги. Проте він зауважив, що батькам потрібно пильніше стежити за дітьми. Адже вони колись можуть постраждати через свої дії.

Інші хулігани в місті

У травні повідомили, що в Дніпрі група підлітків прийшла на стоянку та почала трощити автомобілі. Зловмисники били легковики ногами та зривали з них номерні знаки.

Про це стало відомо із оприлюднених у мережі записів відеокамер. Згодом правоохоронці повідомили, що шукають винних, проте це було безрезультатно.

Читайте повний текст допису Івана Іванова:

Хочу попередити водіїв автомобілів, які їздять увечері в темний час доби по вулиці Маяковського (район Дитячих атракціонів та Станції юних техніків). Останніми днями в цьому районі у групи невідомих підлітків з'явилася розвага кидати в проїжджаючі автомобілі з найближчих заростей дерев спресованими грудами землі. 06.11.2021 приблизно о 18.30 в мій автомобіль (у двері водія і в заднє крило) були кинуті грудки землі з таким зусиллям, що якби це був не ВАЗ, то були б вм'ятини. Сьогодні, 08.11.2021 мій друг зателефонував і повідомив, що в цьому ж районі приблизно о 18.00 в скло його автомобіля було кинуто груду землі з такою силою, що скло дивом не розлетілося, а в парк після зупинки авто побігло кілька підлітків 12-13 років.

Так само хотів попередити батьків підлітків з цього району, що якщо цим займаються ваші діти, то вони наражають себе на велику небезпеку. Потім не ображайтеся.