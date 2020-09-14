Нардеп Данило Гетманцев заявив, що Міністерство фінансів не проводило консультації з парламентськими комітетами при підготовці проєкту держбюджету на 2021 рік. Крім того, Кабмін також внесе в парламент законопроєкт про зміни до Податкового кодексу.

Мінфін не обговорював бюджет з комітетами

Проєкт держбюджету-2021 внесуть у Раду 15 вересня, зазначив народний депутат від "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Інтерфакс-Україна.

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На жаль, Міністерство фінансів в цьому році прийняло незрозумілу політику, попередні консультації з комітетом з питань фінансів, наскільки мені відомо, і з комітетом з питань бюджету щодо проєкту бюджету не проводило,

– розповів Гетманцев.

Зміни до Податкового кодексу

Нардеп також додав, що уряд внесе в парламент законопроєкт про зміни до Податкового кодексу. "Це так званий ресурсний законопроєкт, яким передбачається перегляд у бік збільшення деяких ставок податків і введення деяких правил оподаткування", – пояснив він.

Гетманцев наголосив: відповідно до чинного законодавства, приймати такі зміни до Податкового кодексу можна не менше ніж за пів року до початку нового бюджетного року.

Депутат зазначив також, що документ поставили на порядок денний Кабміну без будь-яких попередніх консультацій.

"Я не впевнений, що буде у нас підтримка, але впевнений, що бюджет розрахований на базі цього законопроєкту, чого не було раніше, і що ми не можемо сприйняти", – додав голова фінансового комітету.

Він вважає, що Рада не повинна "приймати до 1 січня, "під ялинку" бізнесу те, що буде його обтяжувати".

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Зверніть увагу! У Міністерстві фінансів презентували основні пріоритети державного бюджету на 2021 рік. Кабінет Міністрів затвердив цей документ 14 вересня. Тепер його має розглянути Верховна Рада.