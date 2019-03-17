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      Веде себе, як заступник царя на окупованій території, – у Білорусі обурились поведінці посла РФ

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      Білоруський опозиціонер Віталій Римашевський
      Білоруський опозиціонер Віталій Римашевський / Голос Америки

      Білоруська опозиція вимагає витурити російського посла Михайла Бабича з країни через заяви останнього стосовно об'єднання Білорусі з Росією.

      Бабич звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка у формуванні образу "РФ – це ворог". А також розкритикував його неготовність до об'єднання з Росією (йдеться про Союзну державу) та супротив виконання Союзного договору, як того вимагає Москва, пише "Еспресо". 

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      На це білоруському МЗС порадили Бабичу "заглибитися у специфіку країни перебування, познайомитися з її історією і виявити трохи поваги". А от опозиція країни виявилась більш рішучою. 

      Що таке Союзна держава?Це наддержавне утворення, що охоплює в собі Росію та Білорусь, з єдиним простором, який поетапно організовується. Договір про створення Союзної держави Росії та Білорусі підписали 8 грудня 1999 у Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між тодішнім виконувачем обов'язків президента РФ Володимиром Путіним і президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

      Співголова офіційно незареєстрованої партії "Білоруська християнська демократія" та екс-кандидат у президенти Віталій Римашевський назвав Бабича московським хамом та вимагає негайної депортації росіянина.

      "Московським хамам не місце на білоруській землі! Повністю згоден з оцінкою білоруського МЗС щодо дій і висловлювань російського посла. Бабич дійсно постійно веде себе тут, як заступник царя на окупованій території. Така позиція ніяк не сприяє нормальним відносинам між Білоруссю і Росією. Вважаю, що він вже досить зробив заяв, які не дозволяють йому далі перебувати в Білорусі", – наголосив він. 

      Що відбувається між Росією та Білоруссю? Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха". Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін оголосив про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Там заявляють, що цей крок є необхідною умовою для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави. Зі свого боку, президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

      Хоча варто зазначити, що Олександр Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Мало не в кожній своїй заяві наголошує, що як і раніше підтримує ідею створення союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначними у правах.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі
      Джерело: 24 Канал
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