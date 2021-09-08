Ведмідь ходив поряд: дітей посадили на огорожу вольєра Харківського зоопарку

У Харківському зоопарку помітили чоловіка, який посадив дітей на огорожу вольєра з ведмедями. Ймовірно, він зробив таку небезпечну дію, щоб їм було краще видно диких тварин, які ходили неподалік.

Про це повідомили в мережі 7 вересня. Згодом цю ситуацію прокоментували в зоопарку та сказали, що це відверте порушення, яке могло призвести до серйозних наслідків.

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Могли впасти у великий рів

На фото очевидців видно, що на огорожі сидять 2 досить маленьких дітей, яким приблизно 6-9 років. Біля них стояв чоловік, який, ймовірно, є їх батьком. А приблизно за 20 метрів ходив дорослий бурий ведмідь.



Діти сидять на огорожі вольєра з ведмедем / Фото Newsroom

Давала коментар журналістам щодо цього прессекретарка зоопарку Жанна Сусло. Вона акцентувала на тому, що це є порушенням правил зоопарку. Також додала, що обурена такою поведінкою відвідувачів.

За її словами, у таких випадках співробітники зоопарку гучномовцем нагадують гостям про правила поведінки. У цьому випадку попросили негайно забрати дітей з огорожі.

Варто відзначити, що глядачів від диких тварин відділяє паркан, за яким знаходиться рів безпеки, а за ним натягнуті дроти з електрикою. Але, попри всі захисні системи, нехтувати правилами безпеки в зоопарку в жодному разі не можна,

– розповіла Жанна Сусло.

Які ще правила часто порушують

Також у зоопарку розповіли й про інші правила безпеки, якими інколи нехтують. Зокрема, в зоопарк не можна приводити домашніх улюбленців, кататися на електричних персональних засобах пересування, запускати там дрони. Це пояснюють тим, що такі дії можуть спровокувати роздратування у тварин, тобто призвести до стресового стану.

Також відвідувачів просять не пригощати звірів ласощами, оскільки це теж порушення. Співробітники піклуються про те, щоб раціон тварин був різноманітним і збалансованим. Відповідно додаткове підгодовування може лише нашкодити.