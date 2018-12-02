Веду себе спокійно, але всередині все вибухає, – Гвоздик про завоювання чемпіонського титулу

Українець Олександр Гвоздик став чемпіоном світу у напівважкій вазі за версією WBC. Він переміг канадця Адоніса Стівенсона.

В 11-у раунді українець відправив суперника у нокаут і став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі.

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"Емоції переповнюють. Дуже радий. Настільки, що коли радісно, то ти радуєшся. Але так не дуже видно. Поводжу себе спокійно, але всередині все вибухає", – заявив після бою Гвоздик.

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