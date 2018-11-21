Ведуча зі сльозами на очах у прямому ефірі пригадала викрадення брата під час Євромайдану

Ведуча 24 каналу Леся Вакулюк ледь стримувала сльози, розповідаючи про трагічні події Євромайдану. Зокрема, вона пригадала, як тоді викрали її брата Остапа разом із іншими студентами університету імені Карпенка.

Сталося це у прямому ефірі мовника.

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Для кожного з нас Майдан – це якась історія. У мене ще є моя особиста історія – під час Майдану викрали мого брата в колі його друзів-студентів із університету імені Карпенка-Карого. Минуло п’ять років і генпрокуратура шукає винних у трагічних подіях Майдану, але шукається їй дуже важко. До прикладу, у тій же справі викрадення студентів університету Карпенка-Карого, серед яких був мій брат, мене викликали на допит у ГПУ двічі,

– зауважила представниця 24 каналу.

За її словами, слідчим вона продемонструвала відео з камер спостереження автозаправки. Відповідний ролик також було оприлюднено у ефірі 24 каналу.

"Це відео мені чомусь вдалося дістати буквально за кілька годин після того, як я дізналася, що брата та його друзів викрали. Натомість прокуратура, маючи значно більше важелів, аніж я, звичайний журналіст, не те, що не спромоглася його дістати з комп’ютера АЗС, а ще умудрилася загубити той диск з відеокадрами, які я їм надала", – додала Леся Вакулюк.

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Також ведуча після ефіру у коментарі сайту 24 каналу оприлюднила подробиці того викрадення.

Остап разом з іншими студентами з університету Карпенка-Карого поверталися з Майдану в гуртожиток. І на Нижньому валу за ними почало їхати кілька машин (я нарахувала 5). Коли його з групою хлопців-студентів викрали невідомі чоловіки на кількох цивільних авто (потім з’ясувалося, що це був карний розшук), одному зі студентів, однокурсникові Остапа – Романові Молодію – вдалося втекти. Він зателефонував мені. І я вирушила на пошуки хлопців,

– розповіла Леся.

Як каже журналістка, у підсумку вона залучила своїх знайомих колег, народного депутата, помічника омбудсмена, адвокатів, знайомих, які мали виходи на міліцію.

"Після десь 8-ми годин пошуків я знайшла хлопців у Дніпровському райвідділку (перед тим мене дурили, що їх там немає). За весь цей час нікому з хлопців не дали вийти на зв’язок і сповістити своїх рідних: Остап ані на СМС, ані на дзвінки не відповідав. Їм за "законами 16 січня" інкримінували 8-15 років позбавлення волі за екстремізм і тероризм", – переконує вона.

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За словами ведучої 24 каналу, згодом її брата все ж відпустили, а щодо решти, то обіцяли це зробити найближчим часом.

"Але потім щось пішло не так. Адвокат порадив Остапові переховуватися і навіть виїхати з країни. Так Остап опинився в Польщі, де жив у різних людей. А потім отримав стипендію від польського уряду як студент-майданівець. І вже продовжив навчання у Польщі, в Катовіце, але навчався не на актора вже, а на теле- та кінопродюсера. Власне, там він навчається і досі. А за цей час знявся в одній з головних ролей у фільмі "Етер" Кшиштова Зануссі. Прем’єра фільму є запланованою у Польщі на 30-е листопада, а в Україні – на березень", – підсумувала обличчя 24 каналу.