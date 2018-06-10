Ведуча "Орел і Решка" не посоромилась опублікувати відверте фото з герпесом

Телеведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Шопінг" Марія Івакова поділилася знімком, на якому повністю відмовилася від ретуші. Цим дівчина довела прихильникам, що не боїться показувати натуральні фото з реального життя.

Ведуча опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

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Чому ми взагалі все вирішили, що якісь наші вади – це те, що за замовчуванням треба приховувати, прибирати, затирати, ховати. І я якось відразу подумала: до чого дійшли ми і це прагнення бути ідеальним в соціальних мережах, що неможливо бути у себе в акаунті такою яка я є тут і зараз,

– прокоментувала Марія Івакова світлину.

Дівчина додала, що спроби постійно здаватися ідеальною – це пережиток.



Марія Івакова / Instagram