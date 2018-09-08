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Ведуча "Орла і Решки" Аліна Астровська розлучилася з другим чоловіком

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Аліна Астровська
Аліна Астровська / Instagram

Нова ведуча тревел-програм "Орел і Решка", екс-солістка Real O Аліна Астровська розлучилася зі своїм другим чоловіком, бізнесменом Ігорем.

Про це вона розповіла під час онлайн-конференції, яку опублікували на офіційному YouTube-акаунті "Орла та Решки".

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Аліна Астровська зазначила, що наразі її серце вільне. Крім того, вона розповіла, що заміж в найближчому майбутньому не збирається виходити.

Поки що я подорожую. Зараз я можу приділяти максимально багато часу тільки проекту "Орел і решка", його операторам, режисерові і всім іншим чоловікам нашого колективу. Заміж я не збираюся, але ця позиція відкрита в моєму серці,
– зізналася співачка.

Як відомо, першим чоловіком Аліни Астровськой був футболіст Євген Бредун, з яким вона прожила разом шість років.

У жовтні 2016 року Аліна вдруге таємно вийшла заміж. Цього разу обранцем став бізнесмен на ім'я Ігор. Пара не влаштовувала пишне весілля і відсвяткувала подію у сімейному колі. Дітей у Аліни Астровської немає.

аліна астровська
Аліна Астровська з екс-чоловіком Ігорем 

Нагадаємо, у липні стало відомо про те, що Аліна Астровська стала новою ведучою шоу "Орел і Решка". 19 серпня стартував новий сезон програми "Орел і решка. Морський сезон – 2", на телеканалі "Інтер", де екс-учасниця гурту Real O подорожує країнами з Колею Сергою.

Теги: Новини України LifeStyle Зіркові розлучення
Джерело: 24 Канал
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