Ведучий Григорій Решетник показав свою сім’ю у чарівній фотосесії на Мальдівах

Український телеведучий Григорій Решетник часто любить подорожувати разом зі своєю сім’єю. Взимку чоловік побував на Мальдівських островах, де і зробив натхненну фотосесію на райській набережній.

Відповідні фото з’явились на сайті видання "Viva!".

На фотографіях щасливе подружжя Григорія та Христини Решетників розважається з двома підростаючими синами – Дмитром та Іваном. Для фотосесії Григорій з синами приміряли літні біло-сині образи, а Христина відзначилась яскравою кораловою сукнею.

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Григорій Решетник з сім'єю на Мальдівах

Решетник зізнався, що ніколи не мріяв про масштаби такого відпочинку: "Зізнаюся, у мене настільки зашорена свідомість радянським дитинством, що я навіть боявся мріяти в таких масштабах. А на Мальдівах дійсно повний "ульот"! Різниця у віці у нас шість років, і вона все-таки дає про себе знати, у Христини не було радянського дитинства".



Христина Решетник з сином Іваном

Проте подружжя зовсім не пошкодувало про такий 10-денний відпочинок, оскільки Мальдіви справді вражають "райською самотою і закритим простором".

Це була мрія Христини з тих, про які пишуть в колажі бажань: побувати на Мальдівах. Христина сім років про них мріяла, хоча де ми тільки не були: на Маврикії, на Самуї, на Балі, пів-Європи об'їздили. Але у неї була ось ця блакитна мрія: Мальдіви. І я одного разу кажу: "Все, Мальдіви так Мальдіви". Зібралися і полетіли. І анітрохи, ні грама не пошкодували, тому що у нас вийшов один з найяскравіших відпочинків! Це дійсно рай на Землі!,

– поділився телеведучий.



Григорій Решетник з синами Іваном і Дмитром