Ведучий премії Оскар-2018 Джиммі Кіммел не планує згадувати про секс-скандал в Голлівуді

Відомий американський комік Джиммі Кіммел, який вже не вперше стає ведучим премії "Оскар", не хоче згадувати на церемонії тему сексуальних домагань, що сколихнули Голлівуд на перетині 2017-2018 років.

Про це повідомляють на The Huffington Post.

90 церемонію вручення кінопремій, що відбудеться вже завтра, 4 березня, в Лос-Анджелесі, Джиммі хоче провести у веселому дусі та досить багато жартувати, навіть стосовно президента США Дональда Трампа.

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"Це шоу не пов'язане з відродженням сексуальних домагань до людей", – сказав він в інтерв'ю Паулу Фаріс для ABC News.

Ведучий додав, що церемонія нагороджена повинна приємно відбутись для людей, тому що, можливо, вони мріяли про "Оскар" все життя, і останнє, що він хотів зробити, це зіпсувати момент, зачіпаючи цю важку тему.

"Це не те, що я хотів би зробити. Я не збираюся припиняти жартувати", – підсумував Кіммел.