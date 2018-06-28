Ведучий Тімур Мірошниченко показав новонароджену доньку: фото

Ведучий "Євробачення-2017" Тімур Мірошниченко, який напередодні вперше став батьком, показав своїм шанувальникам фото з новонародженою донькою.

Ведучий опублікував світлину на своїй сторінці в Instagram.

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Подружжя організувало фотосесію новонародженій дочці. "Наша любов МіМі", – прокоментувала фото доньки дружина Інна Мірошниченко.

Донька артиста – це коли тобі другий тиждень, а в тебе вже була і зйомка, і фотосесія,

– зауважив Тімур Мірошниченко.



Тімур Мірошниченко, його дружина Інна і донька Мія / Instagram

Дивіться відео з виписки у пологовому будинку:

Допис, поширений Timur Miroshnychenko (@timur.miroshnychenko) 26 Чер 2018 р. о 9:45 PDT

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко вперше став батьком 18 червня 2018 року.