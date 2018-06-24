Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи втрачав свідомість під час пологів дружини
Ведучий "Євробачення 2017" Тімур Мірошниченко, який 18 червня став вперше батьком, заявив, що був пристунім на пологах дружини.
Про це він розповів в інтерв'ю "Світського життя".
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Тімур Мірошниченко зазначив, що свідомість під час пологів дружини не втрачав.
"Лікарі у пологовому робили все, аби те чого мені не потрібно було бачити, я не бачив", – додав артист.
Крім того, у лікарні Тімуру розповіли, що непритомність чоловіків під час народження дітей – це всього лише стереотип.
Тобто я нічого страшного не побачив. Більш того, мені в пологовому сказали, що це стереотип, коли чоловіки непритомніють, і за всю історію саме того пологового лише 18 чоловіків втратили свідомість,
– зауважив новоспечений батько.
Зазначається, що ведучий відмовився перерізати пуповину, бо це, за словами Тімура, не його справа.
"Я не різав пуповину, мені пропонували, але все ж таки я вважаю, що кожен повинен робити свою роботу. Я ж не прошу за них коментувати "Євробачення", – наголосив Мірошниченко.