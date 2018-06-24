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Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, чи втрачав свідомість під час пологів дружини

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Тімур Мірошниченко
Тімур Мірошниченко / Instagram

Ведучий "Євробачення 2017" Тімур Мірошниченко, який 18 червня став вперше батьком, заявив, що був пристунім на пологах дружини.

Про це він розповів в інтерв'ю "Світського життя".

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Тімур Мірошниченко зазначив, що свідомість під час пологів дружини не втрачав. 

"Лікарі у пологовому робили все, аби те чого мені не потрібно було бачити, я не бачив", – додав артист.

Крім того, у лікарні Тімуру розповіли, що непритомність чоловіків під час народження дітей – це всього лише стереотип.

Тобто я нічого страшного не побачив. Більш того, мені в пологовому сказали, що це стереотип, коли чоловіки непритомніють, і за всю історію саме того пологового лише 18 чоловіків втратили свідомість,
– зауважив новоспечений батько.

Зазначається, що ведучий відмовився перерізати пуповину, бо це, за словами Тімура, не його справа.

"Я не різав пуповину, мені пропонували, але все ж таки я вважаю, що кожен повинен робити свою роботу. Я ж не прошу за них коментувати "Євробачення", – наголосив Мірошниченко.

Теги: LifeStyle Діти Вагітність і діти
Джерело: 24 Канал
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