Ведучий Володимир Остапчук поділився першим фото новонародженого сина
Відомий український телеведучий Володимир Остапчук вдруге став батьком 19 березня і одразу ж виклав знімок з новонародженим сином.
На фото, яке Остапчук опублікував в Instagram, зображена його дружина Олена, старша донька Емілія та новонароджений син, якого назвали Еван-Олександр.
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"Тепер ми отримали весь пакет. Ласкаво просимо в цей світ, Еван-Олександр!" – підписав кадр ведучий.
Малюк народився 19 березня у приватній клініці в Торонто.
Джерело: 24 Канал
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