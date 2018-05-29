"Вегас" з перемоги почав фінальну серію Кубка Стенлі

У першому матчі фіналу Кубка Стенлі "Вегас" переграв "Вашингтон" – 6:4 (2: 2, 1: 1, 3: 1). Наступна гра серії відбудеться 31 травня.

Перший гол у фінальній серії забив захисник "Вегаса" Колін Міллер. Тепер на його рахунку 4 очки в плей-офф НХЛ.

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Нападника "Вегаса" Томаша Носека назвали першою зіркою матчу. Чех відзначився двома закинутими шайбами. Серед них була і переможна.

Звання другої та третьої зірок здобули захисники "Вегаса" Ші Теодор і Дерік Енгелланд.