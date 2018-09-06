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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Вектор на дестабілізацію може стати трендом політичного сезону, – нардеп Фельдман

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Вибори
Вибори / radiotrek.rv.ua

Відкриття дев'ятої парламентської сесії дало старт новому політичному сезону в Україні, при цьому перед Радою буде стояти кілька найважливіших завдань – виробити імунітет до популізму і утримати ситуацію з "вуличною політикою", щоб не допустити розвитку дестабілізації політичної ситуації в країні.

Про це в своєму блозі на сайті "Гордон" пише народний депутат України Олександр Фельдман.

"Саме парламент має голосувати за реформи і приймати бюджет, від якого безпосередньо залежить добробут людей. З чим же Україна входить в цю останню передвиборну осінь – з якими завданнями і ризиками? На мій погляд, ключове завдання для Верховної Ради –виробити імунітет до популізму і працювати з тим порядком денним, який дійсно важливий для людей", – зазначав народний депутат.

На його думку, завданням для розсудливих сил в парламенті є зміна політичного порядку денного у відповідність з реальними потребами людей.

"Добробут громадян і світ в Україні повинні стати ключовими пріоритетами в роботі Верховної Ради. Інше – другорядне. Наприклад, однією з уже анонсованих ТОП-тем цієї осені стане розгляд Виборчого кодексу в другому читанні. П'ять тисяч депутатських поправок могли змінити законопроект до невпізнання... Я не бачу, яким чином зміна системи голосування допоможе відновити мир і поліпшити добробут людей, а значить, це чиясь чергова спроба переписати правила гри "під себе" напередодні виборів, а не об'єктивна потреба українського суспільства", – зазначає Фельдман.

На його думку, деякі теми, які сьогодні піднімають політики, не тільки не відповідають актуальним потребам українців, а й розколюють суспільство.

"В Україні де-факто стартувала виборча кампанія, і ми все частіше чуємо заяви, що задають нові контури розколу України – з рідної мови, по конфесії, по відношенню до історії, з геополітичних переваг. Стара як світ технологія "розділяй і володарюй" посилює суспільні протиріччя, і створює штучний порядок денний, відволікаючи нас від дійсно важливих речей", – впевнений Фельдман.

При цьому, Фельдман в своєму блозі побоюється, що певні сили можуть розіграти карту дестабілізації, що призведе до негативних наслідків для країни.

"20 червня ми бачили, як "вулична політика" в гірших її проявах привела до трагедії в Харківській міській раді. На жаль, цей вектор на дестабілізацію і "силову політику" може стати трендом політичного сезону, і ми повернемося до ситуації 2014 року. Хто і як зможе скористатися нестабільністю – питання відкрите, але абсолютно точно, що це не в інтересах України і українців", – підсумував народний депутат.

Теги: Новини політики Верховна Рада Фельдман Олександр Борисович Президентські вибори 2019
Джерело: 24 Канал
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