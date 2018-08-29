Велетенський рій бджіл спокусився на хот-доги: вражаючі фото
У американському місті Нью-Йорк на головній площі Таймс-Сквер раптово опустився гігантський рій бджіл. Десятки тисяч комах облюбували парасольки від вуличних закладів громадського харчування, що торгували хот-догами.
Про це повідомило ТСН.
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Поліції довелось перекривати сусідні вулиці, щоб убезпечити людей та спробувати вирішити нестандартну проблему.
Бджоли заполонили Таймс-Сквер
Десятки чи й сотні тисяч бджіл "десантувалися" на парасольки і людей.
Поліції довелось перекривати вулиці
На щастя, жертв вдалося уникнути.
Адже на місце прибув спеціаліст-пасічник, який позбирав бджіл пилососом і вивіз.
Поки невідомо, чому бджоли заселилися у такому місці. Проте мешканці Нью-Йорка просять правоохоронців з'ясувати та усунути потенційну можливість повторення подібного.