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Велетенський рій бджіл спокусився на хот-доги: вражаючі фото

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Тисячі бджіл атакували центр Нью-Йорка
Тисячі бджіл атакували центр Нью-Йорка / tsn.ua

У американському місті Нью-Йорк на головній площі Таймс-Сквер раптово опустився гігантський рій бджіл. Десятки тисяч комах облюбували парасольки від вуличних закладів громадського харчування, що торгували хот-догами.

Про це повідомило ТСН.

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Поліції довелось перекривати сусідні вулиці, щоб убезпечити людей та спробувати вирішити нестандартну проблему.

Бджоли
Бджоли заполонили Таймс-Сквер

Десятки чи й сотні тисяч бджіл "десантувалися" на парасольки і людей.


Поліції довелось перекривати вулиці

На щастя, жертв вдалося уникнути.

Адже на місце прибув спеціаліст-пасічник, який позбирав бджіл пилососом і вивіз.

Поки невідомо, чому бджоли заселилися у такому місці. Проте мешканці Нью-Йорка просять правоохоронців з'ясувати та усунути потенційну можливість повторення подібного.

 

Теги: Поліція Новини США світ тварин
Джерело: 24 Канал
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