Велетенський рій бджіл спокусився на хот-доги: вражаючі фото

У американському місті Нью-Йорк на головній площі Таймс-Сквер раптово опустився гігантський рій бджіл. Десятки тисяч комах облюбували парасольки від вуличних закладів громадського харчування, що торгували хот-догами.

Про це повідомило ТСН.

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Поліції довелось перекривати сусідні вулиці, щоб убезпечити людей та спробувати вирішити нестандартну проблему.



Бджоли заполонили Таймс-Сквер

Десятки чи й сотні тисяч бджіл "десантувалися" на парасольки і людей.



Поліції довелось перекривати вулиці

На щастя, жертв вдалося уникнути.

Адже на місце прибув спеціаліст-пасічник, який позбирав бджіл пилососом і вивіз.

Crazy video I just took - this guy’s hot dog stand in Times Square has been completely overrun by bees. pic.twitter.com/EX0RoZgKev — Joseph Ax (@josephax) 28 серпня 2018 р.

Поки невідомо, чому бджоли заселилися у такому місці. Проте мешканці Нью-Йорка просять правоохоронців з'ясувати та усунути потенційну можливість повторення подібного.