Величезне дякую усім містам моєї країни, – Усик розставив крапки над "і" щодо своєї приналежності

Український чемпіон світу за версіями WBO та WBC у першій важкій вазі Олександр Усик тепло подякував усім українським вболівальникам за підтримку у бою проти латвійця Майріса Брієдіса.

Таку заяву він зробив одразу після бою у відеозверненні.

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"Шановні друзі, перед початком битви я просив Вас, аби Ви мене підтримали. Я не назвав деякі – відтак, всім тим містам, де б вони не розташовувалися у мої країні, які мені писали у коментарях, що вони зі мною, я хочу сказати величезне дякую. Ми маємо два пояси. Ми зробили велику справу", – підкреслив Усик.

Також боксер Побажав усім добра та любові.

"Займайтеся спортом і тренуйте свої м’язи. Світ любить сильних", – додав український чемпіон.