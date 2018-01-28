Величезне дякую усім містам моєї країни, – Усик розставив крапки над "і" щодо своєї приналежності
Український чемпіон світу за версіями WBO та WBC у першій важкій вазі Олександр Усик тепло подякував усім українським вболівальникам за підтримку у бою проти латвійця Майріса Брієдіса.
Таку заяву він зробив одразу після бою у відеозверненні.
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"Шановні друзі, перед початком битви я просив Вас, аби Ви мене підтримали. Я не назвав деякі – відтак, всім тим містам, де б вони не розташовувалися у мої країні, які мені писали у коментарях, що вони зі мною, я хочу сказати величезне дякую. Ми маємо два пояси. Ми зробили велику справу", – підкреслив Усик.
Також боксер Побажав усім добра та любові.
"Займайтеся спортом і тренуйте свої м’язи. Світ любить сильних", – додав український чемпіон.
Нагадаємо, уночі проти 28 січня відбувся бій Усик – Брієдіс на "Рига Арені". Поєдинок тривав усі 12 раундів, у підсумку судді присудили перемогу українцю.