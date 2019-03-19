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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Величезні пачки гречки, як заклик не продавати голос, почали з'являтись по Києву: фото, відео

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      У Києві біля університетів почали встановлювати двометрові пачки гречки як символ скуповування голосів. Так організатори акції закликають молодь не продавати свій голос.

      Більше про соціальну ініціативу у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує

      Така двометрова інсталяція вже стоїть в парку Шевченка, інші мають з'явитися ще у двох навчальних закладах. Організатори кажуть, що намагаються пробудити свідомість молоді і донести, що їх голос під час виборів – це також цінність. 

      акція проти продажу голосів
      Двометрова інсталяція як символ підкупу виборців

      За словами студентів, під час цих виборів спостерігається нова тенденція: кандидати в президенти активно взялися за молодь і зрозуміли, що це також електорат. Зокрема, який інколи доволі легко підкупити. Як відомо, студентам завжи не вистачає грошей.

      "Пропонують 500 – 3 000 гривень за те, що ти сам проголосуєш. Або пропонують 250 гривень, якщо ти приведеш когось, хто проголосує", – розповів студент Антон Губа.

      Читайте також: Селфі з бюлетенями, фальсифікації, підкуп: покарання за "нечесну гру" під час виборів

      Зі зворотнього боку інсталяції організатори розмістили інформаційну пам'ятку, де нагадують? що за продаж голосу можна загриміти за ґрати. 

      Або за продаж голосу, або за неголосування, або іншу форму маніпуляції у виборчому процесі загрожує до 2 років позбавлдення волі або штраф до 5100 гривень,
      – наголосив організатор акції Олександр Санченко.

      акція проти продажу голосів
      Зворотній бік інсталяції містить нагадування про покарання за продаж голосу

      Організатори стверджують, що, насправді, в Києві ситуація найлегша. В регіонах все набагато гірше, адже там важче контролювати ситуацію. Така акція має пройти і в інших містах, зокрема, в Тернополі, Сумах, Чернігові та Одесі.

      Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень; виправні роботи до 2 років або 2 роки обмеження волі.

      Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?1. Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.
      2. Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.

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      Теги: Новини України Студенти Президентські вибори 2019 Порушення на виборах Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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