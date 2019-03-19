Величезні пачки гречки, як заклик не продавати голос, почали з'являтись по Києву: фото, відео

У Києві біля університетів почали встановлювати двометрові пачки гречки як символ скуповування голосів. Так організатори акції закликають молодь не продавати свій голос.

Більше про соціальну ініціативу у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Така двометрова інсталяція вже стоїть в парку Шевченка, інші мають з'явитися ще у двох навчальних закладах. Організатори кажуть, що намагаються пробудити свідомість молоді і донести, що їх голос під час виборів – це також цінність.



Двометрова інсталяція як символ підкупу виборців

За словами студентів, під час цих виборів спостерігається нова тенденція: кандидати в президенти активно взялися за молодь і зрозуміли, що це також електорат. Зокрема, який інколи доволі легко підкупити. Як відомо, студентам завжи не вистачає грошей.

"Пропонують 500 – 3 000 гривень за те, що ти сам проголосуєш. Або пропонують 250 гривень, якщо ти приведеш когось, хто проголосує", – розповів студент Антон Губа.

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Зі зворотнього боку інсталяції організатори розмістили інформаційну пам'ятку, де нагадують? що за продаж голосу можна загриміти за ґрати.

Або за продаж голосу, або за неголосування, або іншу форму маніпуляції у виборчому процесі загрожує до 2 років позбавлдення волі або штраф до 5100 гривень,

– наголосив організатор акції Олександр Санченко.



Зворотній бік інсталяції містить нагадування про покарання за продаж голосу

Організатори стверджують, що, насправді, в Києві ситуація найлегша. В регіонах все набагато гірше, адже там важче контролювати ситуацію. Така акція має пройти і в інших містах, зокрема, в Тернополі, Сумах, Чернігові та Одесі.

Яке покарання загрожує за продаж голосу на виборах?Штраф у розмірі від 1 тисячі 700 гривень до 5 тисяч 100 гривень; виправні роботи до 2 років або 2 роки обмеження волі.



Що не можна робити виборцям, відповідно до таємниці голосування?1. Не можна фотографувати виборчий бюлетень, демонструвати його чи робити селфі у кабінках для голосування. За це загрожує кримінальне або адміністративне покарання.

2. Керівникам органів державної влади та місцевого самоврядування не можна агітувати за чи проти якогось кандидата. Це обмеження стосується і правоохоронців.