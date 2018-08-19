Величезні провалля, розмита дорога і "море": ранкові фото наслідків зливи у Києві

Після суботньої грози у Києві на вулиці Антоновича, недалеко від НСК "Олімпійський", асфальт не витримав проливних дощів і проломився. Вода підмила асфальтобетонне покриття, внаслідок чого утворилися величезні тріщини, ями і здуття.

Відповідні фото публікують користувачі соцмереж.

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Також жителі району Виноградар повідомляють, що внаслідок негоди на проспект Правди, 88, 88а машини загрузли в болоті, що утворився після проливного дощу. На проспекті Перемоги, 91 на проїжджій частині утворилася "річка" зі сміттям і листям.

Водночас, заступник директора департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панчій в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що всі ділянки доріг, які зазнали впливу стихії, вже розчищено та розблоковано.

"Перекритих чи заблокованих ділянок у столиці вже немає. Зараз комунальні служби прибирають бруд і те, що залишилося після води, яка зійшла. Заблокованих маршрутів громадського транспорту теж немає, громадський транспорт рухається у звичному графіку", – зазначив він.