Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників

Юлія Тимошенко чекала медійної уваги до своєї кампанії три тижні після Нового року. Адже, щоб вона не робила весь цей час, їй так і не вдавалося стати ньюзмейкером. Її випереджали Томос, Володимир Зеленський і масовий похід на вибори інших кандидатів.

Але Юлія Тимошенко зробила усе, щоб 22 січня у День соборності України виправити цю ситуацію. І їй це вдалося. Уся увага дійсно була прикута до неї. Тимошенко показала, що не має проблем зі спонсорами й фінансуванням кампанії. Величезний палац, дорогі декорації, світло, прапорці – усе виглядало як на Заході. Лідер "Батьківщини" хотіла вразити масштабами, режисурою, аплодисментами й силою.



Юлія Тимошенко

Демонстрація серйозності, намірів і бажання перемоги призвели до того, що з режисурою шоу трохи перебільшили. Наприклад, показавши відеокоментар відомого письменника Паола Коельо, записаний у 2010 році. Наступного дня у Twitter письменник пояснив, що зараз не записував жодного відео на підтримку Тимошенко на цих виборах. Прес-службі політика довелося пояснювати, що це документальне, а не агітаційне відео.

I never recorded any message supporting her current candidacy; even if I like her as a person, Ukraine politics is none of my business



Ex-PM Tymoshenko launches bid for Ukraine presidency https://t.co/5bpuC4l2fK