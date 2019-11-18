Величезний щур бігав по супермаркеті Львова: обурливе відео

В одному з львівських супермаркетів відомої мережі очевидці зафільмували величезного щура. Той бігав поміж рядами та людьми.

Інцидент трапився у магазині мережі АТБ на Сихові, відео опублікувала у фейсбук львів'янка Юліанна Рибникова.

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Побачивши тварину один з чоловіків штовхнув її об стіну. Ймовірно, це був охоронець супермаркету.

Щур у львівському супермаркеті: дивіться відео



Користувачі соцмереж обурені побаченим. Адже заклад лише нещодавно відкрили. Дехто ж припускає, що щура могли підкинути до супермаркету конкуренти.

Раніше чималих щурів зафіксували у Києві – в супермаркеті "Фуршет" на Троєщині. Тварини бігали не лише по підлозі, але й по стелажах і полицях з продуктами.