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      Величезний щур бігав по супермаркеті Львова: обурливе відео

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      Ілюстративне фото / bclocalnews.com

      В одному з львівських супермаркетів відомої мережі очевидці зафільмували величезного щура. Той бігав поміж рядами та людьми.

      Інцидент трапився у магазині мережі АТБ на Сихові, відео опублікувала у фейсбук львів'янка Юліанна Рибникова.

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      Побачивши тварину один з чоловіків штовхнув її об стіну. Ймовірно, це був охоронець супермаркету.

      Щур у львівському супермаркеті: дивіться відео


      Користувачі соцмереж обурені побаченим. Адже заклад лише нещодавно відкрили. Дехто ж припускає, що щура могли підкинути до супермаркету конкуренти. 

      Раніше чималих щурів зафіксували у Києві – в супермаркеті "Фуршет" на Троєщині. Тварини бігали не лише по підлозі, але й по стелажах і полицях з продуктами.

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      сьогодні
      5611
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Світ тварин Новини Львова
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