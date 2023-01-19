Про надання великої партії бронетехніки заявили й у Великій Британії. Про це розповів під час візиту до Канади голова британського МЗС Джеймс Клеверлі.

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200 одиниць бронетехніки та 14 танків

Так, мовиться про 200 одиниць бронетехніки, які можуть надати разом з 14 танками Challenger 2.

Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки,

– сказав Клеверлі.

Також голова британського МЗС заявив, що його держава швидше просуватиметься у питанні надання Києву військової допомоги.

Challenger 2 для України

Зазначимо, що про надання Challenger 2 у Великій Британії офіційно заявили 16 січня. Про офіційну позицію Зеленському повідомив Ріші Сунак під час телефонної розмови, коли обговорили ситуацію на фронті.

Прем'єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир,

– мовиться у повідомленні пресслужби британського уряду.

Володимир Зеленський зазначив, що рішення британського уряду є правильним сигналом й для інших партнерів України.

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