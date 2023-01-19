Про надання великої партії бронетехніки заявили й у Великій Британії. Про це розповів під час візиту до Канади голова британського МЗС Джеймс Клеверлі.
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200 одиниць бронетехніки та 14 танків
Так, мовиться про 200 одиниць бронетехніки, які можуть надати разом з 14 танками Challenger 2.
Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки,
– сказав Клеверлі.
Також голова британського МЗС заявив, що його держава швидше просуватиметься у питанні надання Києву військової допомоги.
Challenger 2 для України
Зазначимо, що про надання Challenger 2 у Великій Британії офіційно заявили 16 січня. Про офіційну позицію Зеленському повідомив Ріші Сунак під час телефонної розмови, коли обговорили ситуацію на фронті.
Прем'єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир,
– мовиться у повідомленні пресслужби британського уряду.
Володимир Зеленський зазначив, що рішення британського уряду є правильним сигналом й для інших партнерів України.
Які ще країни погодились передати Україні танки
- Не лише Велика Британія допомагає танками відстоювати свою незалежність Україні. Так, Чехія готує до передачі нову партію танків, зокрема Т-72. Цікаво, що на одному з них особисто розписався прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
- 11 січня про передачу танків заявив президент Польщі Анджей Дуда. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він сказав, що його країна передасть роту Leopard 2. Однак для цього Берлін повинен дати "зелене світло".
- Танки Leopard 2 також погодилася надати Фінляндія, однак за умови координації з іншими країнами. Президент країни Саулі Нійністе наголосив, що кількість переданої бронетехніки не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і ще не є державою-членом НАТО.