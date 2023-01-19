Велика Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки, – глава МЗС

19 січня 2023, 09:05
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Джерело:

РБК-Україна

Західні партнери України погоджуються з тим, що наша держава у війні з Росією повинна перемогти. Для цього вони постачають різноманітну допомогу, зокрема, озброєння.

Про надання великої партії бронетехніки заявили й у Великій Британії. Про це розповів під час візиту до Канади голова британського МЗС Джеймс Клеверлі. 

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200 одиниць бронетехніки та 14 танків

Так, мовиться про 200 одиниць бронетехніки, які можуть надати разом з 14 танками Challenger 2. 

Британія вирішила поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки,
– сказав Клеверлі.

Також голова британського МЗС заявив, що його держава швидше просуватиметься у питанні надання Києву військової допомоги.

Challenger 2 для України

Зазначимо, що про надання Challenger 2 у Великій Британії офіційно заявили 16 січня. Про офіційну позицію Зеленському повідомив Ріші Сунак під час телефонної розмови, коли обговорили ситуацію на фронті. 

Прем'єр-міністр підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб швидко надати підтримку, яка дозволить Україні використати свою перевагу, виграти цю війну та забезпечити міцний мир,
– мовиться у повідомленні пресслужби британського уряду.

Володимир Зеленський зазначив, що рішення британського уряду є правильним сигналом й для інших партнерів України. 

Які ще країни погодились передати Україні танки 

  • Не лише Велика Британія допомагає танками відстоювати свою незалежність Україні. Так, Чехія готує до передачі нову партію танків, зокрема Т-72. Цікаво, що на одному з них особисто розписався прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
  • 11 січня про передачу танків заявив президент Польщі Анджей Дуда. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він сказав, що його країна передасть роту Leopard 2. Однак для цього Берлін повинен дати "зелене світло".
  • Танки Leopard 2 також погодилася надати Фінляндія, однак за умови координації з іншими країнами. Президент країни Саулі Нійністе наголосив, що кількість переданої бронетехніки не може бути великою, оскільки Фінляндія межує з Росією і ще не є державою-членом НАТО.

Автор: Юлія Якубова