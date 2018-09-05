Велика брехня Xiaomi: виробник знову обдурив користувачів

Камера нового Poco F1, напевно, настільки звичайна, що Xiaomi вимушена видавати за результат її роботи знімки, які зроблені на інший пристрій. Це підвердив знімок, який в своєму Instagram опублікував директор Xiaomi з продукту Донован Сун. Раніше ця ж світлина вже брала участь в промо-кампанії іншого смартфона – Xiaomi Mi Mix 2s.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Першими увагу на те, що топ-менеджер використовує один і той же знімок для просування фото-можливостей двох смартфонів з абсолютно різних цінових категорій, звернули його власні підписники. Вони не забули нагадати Суну, що вже бачили таку саму фотографію декількома місяцями раніше, хоч і в іншій обробці.

Прямим доказом того, що перед нами один і той же кадр, є сліди ретуші, за допомогою якої спробували приховати логотип Xiaomi Mi Mix 2s. А, враховуючи, наскільки невмілою виявилася спроба замазати згадку про інший девайс, складається враження, що Сун не тільки знав про підробку, а й особисто проводив обробку знімка перед її публікацією.



Порівняння двох знімків, які опублікувала Xiaomi

Практика, коли виробники смартфонів видають фотографії, зроблені на професійні камери, за результат роботи фірмових апаратів, є досить поширеною. Нерідко в гонитві за якісними промо цим методом не гребують користуватися навіть топові вендори. Але те, як повелася Xiaomi, просто виходить за будь-які рамки.

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