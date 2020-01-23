Британія визнала помилку і видалить тризуб з посібника про екстремізм
Поліція Великої Британії визнала, що внесення в антитерористичний посібник українського національного символу тризуба – це помилка. Обіцяють виправити ситуацію та видалити тризуб з навчального документа.
У заяві контртерористичного управління британської поліції зазначено, що Британія не мала наміру нікого образити, повідомляє "Європейська правда".
Напередодні: Британія "шкодує", що назвала тризуб екстремістським: Україна очікує на конкретніші заяви
Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів,
– мовиться у повідомленні.
Посольство України у Великій Британії у твіттері уже відзначило роль дипломатів та українців у досягненні цього рішення.
"У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", – повідомили у посольстві.
Британія внесла тризуб до екстремістських символів: що відомо
- Антитерористичний відділ поліції Великої Британії включив український тризуб у список екстремістських символів у межах кампанії проти радикалізму. Документ вже розіслали медичним працівникам та викладачам освітніх закладів.
- Посольство України одразу назвало розміщення гербу України у документі поряд з нацистськими символами обурливим. Дипломати вимагали негайно видалити тризуб з посібника та вибачитися перед Україною.
- У МЗС України зазначили, що будь-яке пов’язування герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами.
Герб України в англійському посібнику / twitter.com/UkrEmbLondon