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      Британія визнала помилку і видалить тризуб з посібника про екстремізм

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      Велика Британія офіційно визнала помилку щодо тризуба / ukrinform.ua

      Поліція Великої Британії визнала, що внесення в антитерористичний посібник українського національного символу тризуба – це помилка. Обіцяють виправити ситуацію та видалити тризуб з навчального документа.

      У заяві контртерористичного управління британської поліції зазначено, що Британія не мала наміру нікого образити, повідомляє "Європейська правда".

      Напередодні: Британія "шкодує", що назвала тризуб екстремістським: Україна очікує на конкретніші заяви

      Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів,
      – мовиться у повідомленні.

      Посольство України у Великій Британії у твіттері уже відзначило роль дипломатів та українців у досягненні цього рішення.

      "У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", – повідомили у посольстві.

      Британія внесла тризуб до екстремістських символів: що відомо

      • Антитерористичний відділ поліції Великої Британії включив український тризуб у список екстремістських символів у межах кампанії проти радикалізму. Документ вже розіслали медичним працівникам та викладачам освітніх закладів.
      • Посольство України одразу назвало розміщення гербу України у документі поряд з нацистськими символами обурливим. Дипломати вимагали негайно видалити тризуб з посібника та вибачитися перед Україною.
      • У МЗС України зазначили, що будь-яке пов’язування герба України з екстремізмом ображає почуття мільйонів людей в Україні та за її межами.


      Герб України в англійському посібнику / twitter.com/UkrEmbLondon

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Скандал Новини політики Велика Британія МЗС України
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