Британія визнала помилку і видалить тризуб з посібника про екстремізм

Поліція Великої Британії визнала, що внесення в антитерористичний посібник українського національного символу тризуба – це помилка. Обіцяють виправити ситуацію та видалити тризуб з навчального документа.

У заяві контртерористичного управління британської поліції зазначено, що Британія не мала наміру нікого образити, повідомляє "Європейська правда".

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Ми зустрілися з представниками МЗС Британії і посольства України, та вирішили прибрати український тризуб з довідника знаків і символів,

– мовиться у повідомленні.

Посольство України у Великій Британії у твіттері уже відзначило роль дипломатів та українців у досягненні цього рішення.

"У відповідь на численні звернення українців та за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення видалити Державний герб України з антитерористичного посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!", – повідомили у посольстві.