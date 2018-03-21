"Велика гра у великому місті": підготовка до UEFA Champions League Final Kyiv 2018

Компанія Mastercard дослідила очікування українців від фінальної гри Ліги чемпіонів у Києві, а також обговорила підготовку до Великої гри з представниками столичної влади та бізнесу і представила соціальну ініціативу.

Футбол вкотре підтверджує статус улюбленої гри країни – 39% українців активно захоплюються футболом. Такі дані дослідження Mastercard, проведеного з нагоди підготовки до UEFA Champions League Final Kyiv 2018, який вперше в історії пройде у Києві 26 травня цього року. Компанія Mastercard вже 24 роки поспіль виступає офіційним спонсором UEFA Champions League.

Дослідження виявило: більшість українців вважає, що проведення Фіналу в Києві може покращити імідж міста і країни (40%) та привабити більше туристів (48%). При цьому учасники опитування не виключають і певних викликів на час проведення турніру, зокрема перевантаженості міського транспорту й готельно-ресторанної мережі.

Фінальний матч Ліги чемпіонів у Києві й любов українців до гри надихнули компанію Mastercard започаткувати всеукраїнську соціальну ініціативу з відновлення дворових футбольних майданчиків. Mastercard та партнери оновлять 14 футбольних майданчиків у 10 містах України.

Підготовку до Фіналу і роль футболу в житті країни обговорили учасники відкритої дискусії "Велика гра у великому місті", організованої компанією Mastercard. До участі в дискусії долучились представники Київської міської державної адміністрації, Федерації футболу України, а також українського бізнесу.

Координація процесів підготовки до UEFA Champions League Final Kyiv 2018 включає, за словами Андрія Бондаренка, директора департаменту з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018 Федерації футболу України, насамперед підготовку самого НСК "Олімпійський" до матчу, організацію Фестивалю чемпіонів на Хрещатику й забезпечення проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок, який відбуватиметься в Києві 24 травня. Як зазначив спікер, усі процеси й результати підготовки відповідають вимогам УЄФА. Спікери дискусії були солідарними в думці, що підготовка до фінальних ігор турніру в Києві стимулює зміни на краще в місті. При цьому більшість завдань виконуються планово, не "під подію" — вона лише вносить певні корективи в роботу.

У дні проведення фінальних матчів, з 24 по 27 травня, Київ очікує прийняти близько 100 тисяч іноземних гостей. Прогнози озвучив Андрій Мирошніченко, головний представник КМДА з питань організації Фіналу Ліги Чемпіонів. Він також зазначив, що безпосередньо у рамках підготовки до гри увага зосереджена на забезпеченні комфортної транспортної комунікації для вболівальників. За словами спікера, цієї весни буде поставлений рекорд із завантаженості аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни".

Коментуючи те, як покращити досвід перебування гостей міста в період проведення футбольних матчів, в тому числі – користування громадським транспортом, Валерій Новіков, директор з розвитку комерції Mastercard в Україні, зауважив, що одним із ключів до комфортного і безпечного туризму в столиці є широка мережа прийому безготівкових розрахунків, зокрема і в транспортній інфраструктурі. Платіжні рішення від Mastercard у столичному транспорті працюють на основі відкритої моделі, завдяки чому в метро, швидкісному трамваї й на фунікулері можна розраховуватись безконтактними платіжними картками, випущеними будь-яким банком світу, чи гаджетами.

"Сьогодні smart city рішення працюють для киян і гостей по всьому місту – від транспорту до місць відпочинку. Тільки у метро щодня понад 60 тисяч поїздок оплачується безконтактно, а всього за час роботи рішення здійснено більше 20 мільйонів оплат картками з 55 країн світу. Впевнений, що гості футбольного свята також відчують переваги рішень для розрахунків без готівки у Києві, які не лише покращують досвід перебування туристів у місті, але й демонструють країну як прогресивну та інноваційну", – додав спікер.

Думку про важливість події для іміджу країни поділяють й інші учасники дискусії. Зокрема Антон Тараненко, начальник управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації зауважив: "Фінал Ліги чемпіонів – це напрямок подієвого туризму, який є для Києва дуже пріоритетним. У Київ приїдуть десятки тисяч вболівальників, фінальну гру подивляться по всьому світу близько 600 мільйонів людей. Ця подія допоможе місту не лише залучити додаткові кошти – це, насамперед, важлива іміджева подія для столиці і країни загалом".

Усі учасники події також погодились, що проведення фінальної гри турніру стимулює покращення інфраструктури міста та розвиток готельно-ресторанної мережі. При цьому процеси, які допомагають робити місто комфортнішим для мешканців і гостей, а також приймати масштабні міжнародні події на високому рівні, відбуваються постійно – завдяки активній залученості як міської влади, так і бізнесу. У свою чергу, Дмитро Борисов, відомий український ресторатор, власник та бренд-шеф однойменної мережі ресторанів, підкреслив, що локальний ресторанний бізнес уже демонструє такий рівень сервісу, який не просто конкурує з європейським, а й навіть випереджає його. Іноземцям насамперед цікава українська кухня, а такі деталі, як персонал, готовий спілкуватись іноземними мовами, чи інклюзивність закладу стають додатковими перевагами.

В рамках події Наталя Байдала, директор з маркетингу Мastercard в Україні представила всеукраїнську соціальну ініціативу Mastercard і підкреслила значимість проекту для України.

Футбол – це більше, ніж гра, це шалені емоції й потужна об’єднуюча сила, в яку вірить Mastercard уже впродовж 24 років спонсорства турніру. Впевнені, що ця сила здатна надихнути на безцінні старти. Ми розпочинаємо всеукраїнську соціальну ініціативу, щоб розвивати інтерес і захоплення грою, а також створити середовище для народження футбольних легенд,

– відзначила Наталя Байдала.