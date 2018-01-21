Велика пожежа неподалік ЦУМу у Києві: ЗМІ пригадали смертельний факт

Пожежу у 5-поверховій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького у центрі Києва співробітникам ДСНС все ж вдалося локалізувати. Загалом на її гасіння знадобилося близько чотирьох годин.

Про це розповіла керівник прес-служби Головного управління ДСНС у Києві Світлана Водолага, передає "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, під час пожежі повністю вигорів 5 поверх і дах, а площа займання склала 800 квадратних метрів.

До слова, це будинок був відселеним.

Крім того ресурс нагадує, що 25 лютого 2016 року в цій же будівлі сталося обвалення перекриттів. Тоді у будинку перебували робочі. У підсумку дві людини загинули та ще шістьох вдалося дістати з-під завалів.

У зв’язку з інцидентом у Державній архітектурно-будівельній інспекції України тоді заявили, що вона не видавала дозволу та не реєструвала інших документів дозвільного характеру, які б надавали право на виконання підготовчих і будівельних робіт тут.

Мер Києва Віталій Кличко своєю чергою закликав притягнути до відповідальності тих осіб, з вини яких роботи проходили без дозвільних документів і з порушенням правил техніки безпеки. Він тоді відзначив, що будинок – аварійний, його було виселено в 2004 році та він перебував у приватних руках.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у самісінькому центрі Києва неподалік ЦУМУ сталася велика пожежа. На місці працювало понад 70 пожежників та майже 20 одиниць техніки.