"Велика війна через маленький прохід": реакція світу на агресію Росії в Азовському морі

Український мін'юст вже звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням про звільнення незаконно захоплених російськими військовими українських моряків. Проте Росія вважає свої дії в Азовському морі законними. І тепер ситуація все чіткіше виглядає так, що Кремль перетворює Азов на внутрішнє море.

Ні військові, ні цивільні судна далі так званого "Керчинського мосту" росіяни не впускають. Втім, агресію і захоплення українських моряків засудили у всьому демократичному світі.

Читайте також: "З'їдять немовлят на сніданок": Путін цинічно висловився про українську владу

"Відбулося перше відкрите збройне протистояння з часів окупації Криму. Через маленький морський прохід може спалахнути велика війна. Москва перетворює Азовське море на внутрішнє озеро, аби тиснути на Київ", – так розповідає The New York Times про нахабні обстріли росіянами українських кораблів. Питаннями про Україну американські журналісти заскочили зненацька і президента Трампа – він був небагатослівним.

Нам не подобається те, що відбувається, так чи інакше. Я знаю, що Європа теж не в захваті. Вони також працюють над цим. Ми всі працюємо над цим,

– заявив президент США Дональд Трамп.

Через стрілянину на Азові в Нью-Йорку екстрено провели засідання Ради безпеки ООН.



"Нам не подобається те, що відбувається", – Трамп

У Брюсселі НАТО скликало позачергове засідання послів. Там кажуть: причин стріляти по українських кораблях росіяни не мали і повинні повернути і їх, і моряків.

Постійна мілітаризація Росії в Криму, Чорному та Азовському морях створює додаткові загрози незалежності України та підриває стабільність у всьому регіоні. НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні,

– сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Американські безпекові експерти та колишні військові можуть дозволити собі й більш різкі формулювання. Вони закликають НАТО не говорити, а діяти.



"НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні", – Столтенберг

Майкл Карпентер, колишній посадовець Пентагону та адміністрації Байдена, закликав НАТО відреагувати на напад росіян на Азові розміщенням в головному румунському порті, Констанці, військової бази НАТО.

З російською агресією в Азовському морі НАТО дійсно пора подумати про те, щоб створити постійну морську групу в порту Констанца, Румунія. Це не допоможе Україні зараз, але НАТО потребує морських активів, розміщених в Чорному морі для оборони й стримування,

– сказав екс-посадовець Пентагону Майкл Карпентер.

Поки що патрулювання акваторії Чорного моря кораблями НАТО відбувається на періодичній основі. Для цього вони і використовують румунський порт в Констанці.



"НАТО потребує морських активів в Чорному морі для оборони й стримування", – Карпентер

Аби посилити захист Чорного моря від агресивних дій Росії Велика Британія на початку наступного року направить до Одеси свій військовий корабель. Тим часом в Очакові повним ходом йде будівництво бази Військово-морських сил України за підтримки США. Аналітики стверджують, що Україна спроможна створити флот, який здатен обороняти від російської агресії. Щоправда, за підтримки США та НАТО.

Потрібне політичне рішення керівництва країни, щоб негайно провести перемовини з Пентагоном і прийняти у американців фрегати, які вони нам раніше пропонували. І у найкоротші строки перегнати "Айленди", кораблі берегової охорони,

– переконаний військовий експерт Олег Жданов.

Але не все залежить від допомоги західних країн.

Читайте також: У Криму триває "суд" над 9 українськими моряками: відомі деталі

Захист країни – це пріоритет будь-якої нації.

Нам треба навчитися краще застосовувати наявні ресурси, яких у нас вже достатньо, насправді. І це не від американців залежить. А від нашої власної організованості й уміння розпоряджатися власними силами,

– наголосив головний редактор Цензор.net Юрій Бутусов.

Наразі на озброєнні української армії 16 бойових кораблів і 29 кораблів допоміжного флоту. За чотири роки війни з Росією збройні сили втратили 10 бойових суден. Цими вихідними російські військовики пішли на прямий акт агресії, аби захопити ще три.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.

Відео про напад Росії на українські кораблі в Азовському морі: