Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів

Незабаром Великдень, а ви не знаєте, куди поїхати на ці вихідні? Забути про побутові негаразди та віднайти рівновагу можна у храмах та монастирях. І не важливо, віруючі ви чи ні, особлива атмосфера та спокій допоможуть зробити вихідні незабутніми. Ми зібрали для вас найцікавіші місця України.

Лавра



Великдень у Києві

Якщо вирішили провести Великдень у Києві, вам варто заглянути до Києво-Печерської Лаври. Вона є одним із 6 об’єктів України, включених до списку пам’яток всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Історія Лаври починається у 1051 році! Можете собі таке уявити? Саме тоді монах Антоній спустився з гори Афон, побудував тут підземні ходи і почав жити у них. Відвідати підземні ходи можна й сьогодні!

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Архітектурний комплекс Лаври формувався протягом 9 століть. Тож зараз тут є на що глянути. До вашої уваги понад 200 пам’яток археології, архітектури, історії та монументального мистецтва. Ще тут ви знайдете одразу кілька музеїв. До речі, не усі вони пов’язані з релігією. Більшість експозицій присвячені різним українським художнім стилям, жанрам і творам ужиткового мистецтва. А з дзвіниці для вас відкриється прекрасний краєвид.

Головна греко-католицька церква



Які храми варто відвідати на Великдень

А ще у Києві варто відвідати Патріарший собор Воскресіння Христового. Це головний собор Української греко-католицької церкви. Сучасний храм, відкритий у 2011 році, розміром майже 2 гектари вражає своєю архітектурою. Одночасно тут може поміститися 1500 людей! Церкву будували 12 років. Так довго через те, що її будували на кошти звичайних вірян і не брали пожертв від великого бізнесу чи можновладців.

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Храм стоїть на березі Дніпра. Всередині він виконаний у білому кольорі, що символізує найсвітлішу події для християн – Воскресіння Христа. Де ж ще краще бути на Великдень?

Антонієві печери



Великдень у Чернігові

Якщо ви живете поблизу Чернігова, то ідеальним місцем на Великдень стануть Антонієві печери у Болдиних горах. Тут монастир в печерах з’явився на місці язичницьких капищ. Тож енергетика місця просто вражає!

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Тут ви зможете поблукати підземними лабіринтами. У печерах розташовані монаші келії. Також тут розташована найвища підземна церква Лівобережної України. Вона вражає розмірами: висота в нартексі — 8,5 м, довжина — 15,5 м. У підземеллі є ще 2 церкви, однак їхня архітектура дещо скромніша.

Давньоруський храм



Спасо-Преображенський собор

І на Чернігівщині вас чекає ще одна перлина! Один з найстаріших збережених монументальних кам'яних будов України — Спасо-Преображенський собор. Він закладений у районі 1030-х років сином Володимира Великого Мстиславом. Храм стояв у центрі палацових будов і служив усипальницею князів. У 18 столітті церкву ретельно перебудували. Але й зараз тут на що глянути!

Церква-фортеця



Великдень на Хмельниччині

А от у селі Сутківці Хмельницької області. Оборонна Покровська церква розташована навпроти руїн стародавнього замку. Цей храм є унікальним зразком середньовічної української архітектури. Вважається, що спочатку будівлю звели для оборони. Але, якщо вірити напису на одному із дзвонів, у 1476 споруду переобладнали у церкву.

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Церква мала 95 бойових точок, а ширина стін близько 1,7 метри. З 2007 аж до 2011 року храму надавали історичного вигляду. Тут є що побачити!

Церква-ротонда



Церква-ротонда на Миколаївщині

Вразить красою й Миколаївська церква-ротонда. Вона є однією з трьох козацьких церков в Китайгороді, що на Дніпропетровщині. Церква збудована у 1757 році. І є найбільш ранньою і єдино збереженим на Наддніпрянщині зразком тетраконхового храму.

Церква в музеї



Великодні звичаї у Львові

Діюча церква просто у музеї? Це реальність! У Львівському музеї архітектури і побуту є діюча церква Святого Миколая. Дерев’яний храм є пам’яткою народної бойківської архітектури та пам’яткою національного значення.

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А крім того у Музеї в час Великодня відбуваються народні гуляння. Тож тут буде чим зайнятися!

Редакція "24" бажає вам світлого Великодня і вдалих мандрів!