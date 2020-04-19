Великдень, нетиповий для Львова: чи дотримуються у храмах карантину

Зазвичай на Великдень у Львові відбувається чимало традиційних дійств. Щороку місто приймає тисячі туристів у святкові дні. Втім, цьогоріч ситуація зовсім інша. Чи дотримуються віряни карантинних обмежень – читайте далі.

Знімальна група 24 каналу побувала у кількох храмах різних конфесій. Львів'яни переважно дослухались до порад і залишились вдома на Великдень.

До теми Майже порожнє місто: у Києві люди не пішли до храмів на Великдень

Втім, не всі. У одній з церков УГКЦ кількість людей все ж значно перевищувала 10, як це рекомендовано. Були люди, які навіть не одягли масок. В інших церквах вірян здебільшого немає, або ж їх всього 2 – 3. Ситуацію біля храмів у Львові контролюють поліцейські.



У одному з храмів було більше, ніж 10 вірян, частина – без масок

Є церкви, які взагалі не запускають вірян всередині, лише озвучують богослужіння на площі. Там люди також дотримуються норм соціального дистанціювання, їх небагато.

Як святкувати Великдень в умовах карантину? Усі богослужіння в церквах мають відбуватися без вірян та виключно за участю священників. Парафіяни зможуть долучитися до літургій під час онлайн-трансляцій. Віряни зможуть відвідати храми на Пасху, однак індивідуально і до або після богослужінь. У такому разі до великих церков пускатимуть не більше десяти людей, а до маленьких – не більше однієї.



Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах. Також забороняється цілувати ікони та образи. Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри. Освячень великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть купити паски освяченими, а в селах – виставити кошики за ворота помешкань, де їх посвятить священник.

До слова, міський голова Львова Андрій Садовий записав вітання українцям із великим святом Воскресіння Христа. Він нагадав про необхідність перебути цьогорічне свято вдома та побажав усім здоров'я і родинного затишку.



Чому важливо дотримуватися карантину / Інфографіка 24 каналу

