Великдень робить людей щасливішими, – Вакарчук поділився враженнями від прогулянки в Києві

Популярний співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук здійснив великодню прогулянку Києвом, після якої поділився враженнями з усіма прихильниками.

Про це артист написав у соціальній мережі Twitter.

"Зі світлим Великоднем! Нехай він буде таким же гарним, як і сьогоднішнє весняне небо в Києві", – привітав українців лідер гурту "Океан Ельзи".

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Ймовірно, Святослав Вакарчук гуляв столицею зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою. Співак відвідав своє улюблене кафе на Подолі та захопливо описав свій похід Києвом.

Весь день гуляємо Києвом. Мої спостереження: Київ – прекрасний, Великдень робить людей щасливішими, а на Подолі – затишна кав’ярня з чудовою кавою,

– написав Святослав Вакарчук.