Великдень робить людей щасливішими, – Вакарчук поділився враженнями від прогулянки в Києві
Популярний співак та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук здійснив великодню прогулянку Києвом, після якої поділився враженнями з усіма прихильниками.
Про це артист написав у соціальній мережі Twitter.
"Зі світлим Великоднем! Нехай він буде таким же гарним, як і сьогоднішнє весняне небо в Києві", – привітав українців лідер гурту "Океан Ельзи".
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Ймовірно, Святослав Вакарчук гуляв столицею зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою. Співак відвідав своє улюблене кафе на Подолі та захопливо описав свій похід Києвом.
Весь день гуляємо Києвом. Мої спостереження: Київ – прекрасний, Великдень робить людей щасливішими, а на Подолі – затишна кав’ярня з чудовою кавою,
– написав Святослав Вакарчук.