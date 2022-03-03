Про це заявив прессекретар російського диктатора. За його словами, Путін має прокоментувати загибель росіян на початку наради, яка має відбутись 3 березня.

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Загинули у нібито героїчній боротьбі з "нацистами"

Як повідомляють російські ЗМІ, Дмитро Пєсков цинічно заявив, що дуже співчуває рідним і близьким тих, хто загинув у війні з Україною. Однак про те, чому країна-агресорка досі не забирає трупи своїх громадян чомусь не прокоментував.

Це велика трагедія для нас. Ми захоплюємося героїзмом наших військових,

– вважає поплічник Кремля.

Також Пєсков знову не обійшовся без лицемірних висловлювань. Він зауважив, що "подвиг" військових Росії, безумовно, ввійде в історію як боротьба з "нацистами".

Зауважимо, що Росія тривалий час вдавала, що в її армії немає втрат. Лише на 4 день війни держава-агресорка визнала загибель бійців в Україні. Назвали лише 498 людей, хоч насправді знищених окупантів приблизно 9000.



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