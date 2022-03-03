"Велике горе": у Росії готують звернення через загибель своїх військових

У Росії назвали загибель своїх військових в Україні "великим горем". Ба більше, навіть готують звернення до глави Кремля.

Про це заявив прессекретар російського диктатора. За його словами, Путін має прокоментувати загибель росіян на початку наради, яка має відбутись 3 березня.

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Загинули у нібито героїчній боротьбі з "нацистами"

Як повідомляють російські ЗМІ, Дмитро Пєсков цинічно заявив, що дуже співчуває рідним і близьким тих, хто загинув у війні з Україною. Однак про те, чому країна-агресорка досі не забирає трупи своїх громадян чомусь не прокоментував.

Це велика трагедія для нас. Ми захоплюємося героїзмом наших військових,

– вважає поплічник Кремля.

Також Пєсков знову не обійшовся без лицемірних висловлювань. Він зауважив, що "подвиг" військових Росії, безумовно, ввійде в історію як боротьба з "нацистами".

Зауважимо, що Росія тривалий час вдавала, що в її армії немає втрат. Лише на 4 день війни держава-агресорка визнала загибель бійців в Україні. Назвали лише 498 людей, хоч насправді знищених окупантів приблизно 9000.



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