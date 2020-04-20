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      Велике оновлення Prozorro: у системі публічних закупівель відбулися суттєві зміни

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      Змінилися засади роботи системи публічних закупівель / prozorro.sale

      У системі державних публічних закупівель відбулися суттєві зміни. Відтепер державні установи повинні купувати товари та послуги не від 200, а від 50 тисяч гривень, а про свої витрати на закупівлі звітувати за суми від 1 копійки.

      19 квітня набула чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі". Документом передбачені низка суттєвих змін, які вперше від запуску у 2016 році повністю оновлюють Prozorro. Про це мовиться на сторінці системи у фейсбуці.

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      Що змінилося у сфері публічних закупівель з квітня 2020 року

      • Поріг для обов’язкової закупівлі через Prozorro знизився з 200 тисяч до 50 тисяч гривень.
      • Державні замовники повинні звітувати про всі свої закупівлі від 1 копійки.
      • Відповідальність за значні порушення тендерного законодавства збільшили.

      Наприклад, якщо замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, то заплатить штраф від 25 до 51 тисячі гривень. Якщо ж державна структура уклала договір без передбачених законом тендерних процедур, то штрафувати будуть її директора на суму від 34 до 85 тисяч гривень.

      • За несуттєві процедурні порушення розмір покарання для замовників зменшили з 11700 до 1700 грн.
      • Бізнес, який переміг у тендері, відтепер може виправляти несуттєві помилки у тендерній пропозиції і матиме на це 24 години.
      • Вдосконалили механізм оскарження тендерних процедур в Антимонопольному комітеті України.

      Наприклад, плату за скаргу повертатимуть бізнесу повністю, якщо цю скаргу задовольнить АМКУ. А вартість за подачу скарги більше не буде фіксованою у 5 тисяч гривень для товарів і послуг та 15 тисяч для робіт – вона буде гнучкою та залежатиме від очікуваної вартості закупівлі.

      • Впровадження механізму "аномальна низька ціна": система буде підсвічувати пропозиції учасників, які на 30-40% нижчі за пропозиції конкурентів. Замовник зможе попросити учасника тендеру обґрунтувати ціну, і якщо пояснень не буде – відхилити пропозицію.
      • Запрацювала альтернатива для невеликих допорогових закупівель – Prozorro Market. Нам можна придбати найбільш поширені товари для державних замовників: пальне, канцелярію, медвироби, продукти тощо.
      • Процес закупівель почали трансформувати: на зміну колективному ухваленню рішень прийшло персональне, а проведення закупівель із додаткового навантаження стане оплачуваною роботою.

      Про всі зміни у роботі Prozorro за новою редакцією закону "Про публічні закупівлі" можна прочитати за цим посиланням.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: ProZorro Законодавство Новини України
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