Велике оновлення Prozorro: у системі публічних закупівель відбулися суттєві зміни

У системі державних публічних закупівель відбулися суттєві зміни. Відтепер державні установи повинні купувати товари та послуги не від 200, а від 50 тисяч гривень, а про свої витрати на закупівлі звітувати за суми від 1 копійки.

19 квітня набула чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі". Документом передбачені низка суттєвих змін, які вперше від запуску у 2016 році повністю оновлюють Prozorro. Про це мовиться на сторінці системи у фейсбуці.

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Що змінилося у сфері публічних закупівель з квітня 2020 року

Поріг для обов’язкової закупівлі через Prozorro знизився з 200 тисяч до 50 тисяч гривень.

для обов’язкової закупівлі через Prozorro знизився з 200 тисяч до 50 тисяч гривень. Державні замовники повинні звітувати про всі свої закупівлі від 1 копійки.

про всі свої закупівлі від 1 копійки. Відповідальність за значні порушення тендерного законодавства збільшили.

Наприклад, якщо замовник безпідставно відхилив тендерну пропозицію, то заплатить штраф від 25 до 51 тисячі гривень. Якщо ж державна структура уклала договір без передбачених законом тендерних процедур, то штрафувати будуть її директора на суму від 34 до 85 тисяч гривень.

За несуттєві процедурні порушення розмір покарання для замовників зменшили з 11700 до 1700 грн.

для замовників зменшили з 11700 до 1700 грн. Бізнес, який переміг у тендері, відтепер може виправляти несуттєві помилки у тендерній пропозиції і матиме на це 24 години.

у тендерній пропозиції і матиме на це 24 години. Вдосконалили механізм оскарження тендерних процедур в Антимонопольному комітеті України.

Наприклад, плату за скаргу повертатимуть бізнесу повністю, якщо цю скаргу задовольнить АМКУ. А вартість за подачу скарги більше не буде фіксованою у 5 тисяч гривень для товарів і послуг та 15 тисяч для робіт – вона буде гнучкою та залежатиме від очікуваної вартості закупівлі.

Впровадження механізму "аномальна низька ціна": система буде підсвічувати пропозиції учасників, які на 30-40% нижчі за пропозиції конкурентів. Замовник зможе попросити учасника тендеру обґрунтувати ціну, і якщо пояснень не буде – відхилити пропозицію.

система буде підсвічувати пропозиції учасників, які на 30-40% нижчі за пропозиції конкурентів. Замовник зможе попросити учасника тендеру обґрунтувати ціну, і якщо пояснень не буде – відхилити пропозицію. Запрацювала альтернатива для невеликих допорогових закупівель – Prozorro Market . Нам можна придбати найбільш поширені товари для державних замовників: пальне, канцелярію, медвироби, продукти тощо.

. Нам можна придбати найбільш поширені товари для державних замовників: пальне, канцелярію, медвироби, продукти тощо. Процес закупівель почали трансформувати: на зміну колективному ухваленню рішень прийшло персональне, а проведення закупівель із додаткового навантаження стане оплачуваною роботою.

Про всі зміни у роботі Prozorro за новою редакцією закону "Про публічні закупівлі" можна прочитати за цим посиланням.