В Одесі може обвалитися набережна: вкрилася тріщинами та ямами – відео
23 липня 2021 , 14:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм "7 каналу"
Після потопу, який трапився в Одесі 22 липня, на 10 станції Великого фонтану почала просідати доріжка. На відео з місця видно, що там зможе проїхати далеко не кожен транспорт.
Про це повідомили 23 липня. Наразі ґрунт у цьому місці зупинився, проте ризик обвалу ділянки досить високий.
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Перекрили для авто
На відео видно, що там вся доріжка вкрита тріщинами. Десь вони дуже маленькі, а подекуди досить широкі.
Також завдяки тіні помітно, що ями там досить глибокі. Наразі рух автомобілів у цьому місці заборонений. Однак пішки поки ходити можна.
Місце, де просідає асфальт в Одесі: відео телеграму "7 Канал"
Основне про потоп в Одесі
- Вночі 22 липня в Одесі випала рекордна кількість опадів.
- У ДСНС повідомили, що мовиться про 80% місячної норми.
- Затопило дороги, будинки, а також були обвалили стін і падіння дерева.
- Через погану видимість скасували багато авіарейсів.
- Там перестали їздити тролейбуси та частина маршруток.
- Рятувальникам довелося евакуювати та рятувати понад 30 людей.
- На вулиці Чорноморського козацтва застрягла маршрутка з пасажирами.
- Згодом оприлюднили відео, де, ймовірно, віднесло потоком у море людину.