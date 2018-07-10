Великий айсберг відколовся від Гренландії: ефектне відео

Науковцям вдалось зняти ефектне явище: від Гренландії, що належить Данії, відколовся чималий айсберг. Ролик потрапив до мережі, чим привернув увагу тисяч людей.

Вчені стверджують, що таке явище не тільки красиве, але й зумовлює на підвищення рівня води в морі. Такий висновок розмістила команда науковців Нью-Йоркського університету на офіційному сайті закладу.

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Відомо, що айсберг відколовся 22 червня 2018 року. Його розмір становив більш як 6 кілометрів. Саме це привернуло неабияку увагу до непересічної події, адже такі дані порівняли з відстанню від нижнього до середнього Манхеттена у Нью-Йорку.

Окрім цього, дослідники запевняють, що такий феномен, відомий як розрив великих айсбергів з одного льодовика, може бути дуже корисним для науки.

"Розуміння того, як тануть айсберги є важливим для моделювання прогнозів, адже врешті вони визначають глобальне підвищення рівня моря. Чим краще ми розуміємо, що відбувається, тим точніше можемо прогнозувати та планувати зміни клімату", – пояснює працівник Нью-Йоркського університету Деніз Холланд.

Дивіться відео, як айсберг відколовся від Гренландії: