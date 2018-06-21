Великий концерт до 50-річчя Кузьми "Скрябіна" відбудеться у Львові

15 вересня у Львові відбудеться великий концерт до 50-річчя Кузьми "Скрябіна", на якому виступлять друзі-музиканти Андрія Кузьменка.

Як відомо, 2 лютого 2015 року страшна аварія забрала життя легенди українського шоу-бізу Андрія Кузьменка. Цього року Андрієві "Кузьмі" виповнилося б 50.

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15 вересня понад два десятки найпопулярніших українських співаків зберуться на "Арені Львів", щоб разом із десятками тисяч українців заспівати пісні Кузьми – як хітові, так і маловідомі композиції.

На концерт "Кузьма-50" уже зараз можна купити квитки. Будь-яке місце на "Арені Львів" можна купити за 350 гривень: і у фан-зоні, і на секторах.

Квитки онлайн (усі по 350 грн.) можна придбати тут gastroli.ua.