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Великий підприємець загинув внаслідок вибуху авто у Черкасах, – ЗМІ

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У Черкасах вибухнув автомобіль: за неофіційними даними, загинув місцевий великий підприємець 69-річний Анатолій Скоромний
У Черкасах вибухнув автомобіль: за неофіційними даними, загинув місцевий великий підприємець 69-річний Анатолій Скоромний / ГУ НП

Уранці 16 червня у Черкасах стався вибух автомобіля, внаслідок чого постраждав водій, відтак чоловіка було доправлено до лікарні. Заа інформацією місцевих ЗМІ, згодом він помер. За неофіційними даними, загиблий – директор одного із торгових центрів у місті.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

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Черкаси, вибух авто, жертви, підприємець, Скоромний
У Черкасах вибухнув авто, в якому перебував, за інформацією ЗМІ, директор одного із ТЦ 

"16 червня близько 7 години ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкаси вибухнув автомобіль марки Mercedes. Наразі на місці працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження", – мовиться у дописі.

Як зазначає місцеве видання "Про все", згодом водій автомобіля Мерседес E280 помер у лікарні, не приходячи до тями від значної втрати крові.

Черкаси, вибух авто, жертви, підприємець, Скоромний
Внаслідок вибуху водія авто було госпіталізовано, але він у підсумку помер у лікарні 

Журналісти з посиланням на власні джерела зазначають, що за кермом автомобіля був 69-річний Анатолій Скоромний – директор ТЦ "Транзит". Також імовірний загиблий очолював Правління регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.


Імовірний загиблий – директор ТЦ "Транзит" 69-річний Анатолій Скоромний

За попередньою інформацією, у салон автомобіля було закладено саморобний вибуховий пристрій, додають на ресурсі.

Нагадаємо, увечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу невідомого на офіс партії "Черкащани". Охоронець Гури намагався відстрілюватися від зловмисника з травматичної зброї, проте той застосував гранату.

У поліції своєю чергою прокоментували інцидент, зауваживши, що справді було вбито одну людину, однак, чи справді це був Гура, правоохоронці не вказали. Однак, зрештою "Батьківщина" все ж підтвердила загибель депутата Черкаської обласної ради.

Теги: Новини України Новини Черкас Кримінальні новини Вибух Жертви
Джерело: 24 Канал
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