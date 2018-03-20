Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
Великий піст 2018 триває 48 днів – він починається з 19 лютого і триватиме в цьому році до 7 квітня. Що можна їсти у Великий піст, а від яких продуктів потрібно відмовитись, а також про календар харчування на кожен день – читайте в нашому матеріалі.
Якщо ви вирішили поститися в Великий піст 2018, варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі і тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю. Адже навіть під час посту люди можуть харчуватися правильно, різноманітно, повноцінно і смачно.
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Календар Великого посту в 2018 році
19 - 25 лютого, 1 седмиця Великого посту
Перший тиждень Великого посту називається "Федоровим тижнем". У цей час прийнято згадувати всіх захисників православної віри.
19 лютого 2018 року, понеділок – суворий піст, повне утримання від їжі.
20 лютого 2018 року, вівторок – дозволяється хліб і вода.
21 лютого 2018 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
22 лютого 2018 року, четвер – повне утримання від їжі.
23 лютого 2018 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
24 лютого 2018 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
25 лютого 2018 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.
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Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
26 лютого - 4 березня, 2 седмиця Великого посту
26 лютого 2018 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
27 лютого 2018 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
28 лютого 2018 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
1 березня 2018 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
2 березня 2018 року, п'ятниця - сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
3 березня 2018 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
4 березня 2018 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.
5 - 11 березня, 3 седмиця Великого Посту
5 березня 2018 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
6 березня 2018 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
7 березня 2018 року, середа– сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
8 березня 2018 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
9 березня 2018 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
10 березня 2018 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
11 березня 2018 року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
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12 - 18 березня, 4 седмиця Великого Посту
12 березня 2018 року року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
13 березня 2018 року року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
14 березня 2018 року року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
15 березня 2018 року року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
16 березня 2018 року року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
17 березня 2018 року року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
18 березня 2018 року року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.
19 - 25 березня, 5 седмиця Великого посту в 2018 році
19 березня 2018 року року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
20 березня 2018 року року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
21 березня 2018 року року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
22 березня 2018 року року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
23 березня 2018 року року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
24 березня 2018 року року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
25 березня 2018 року року, неділя – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино.
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
26 березня - 1 квітня, 6 седмиця Великого посту в 2018 році
26 березня 2018 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
27 березня 2018 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
28 березня 2018 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
29 березня 2018 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
30 березня 2018 року, п'ятниця – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
31 березня 2018 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
1 квітня 2018 року, неділя – Вербна неділя. Дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, вино, риба і морепродукти.
2 - 8 квітня, Страсна седмиця в 2018 році
2 квітня 2018 року, понеділок – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
3 квітня 2018 року, вівторок – дозволяється гаряча їжа без олії.
4 квітня 2018 року, середа – сухоїдіння: дозволяється сира їжа без олії.
5 квітня 2018 року, четвер – дозволяється гаряча їжа без олії.
6 квітня 2018 року, п'ятниця – повне утримання від їжі.
7 квітня 2018 року, субота – дозволяється гаряча їжа з рослинною олією.
8 квітня 2018 року, неділя – Великдень, Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого Посту. Дозволяється будь-яка їжа.
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
Великий піст 2018: що можна їсти
Для того щоб ви душею і тілом змогли відчути радість і святість від прийому їжі, ваша їжа повинна бути різноманітною, але простою. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженої їжею. Віддайте перевагу їжі, приготованої на паровій бані або в грилі.
Овочі та фрукти: варені, тушковані, запечені – повинні стати основою вашого харчування. Нехай на вашому столі будуть морква, картопля, буряк, квашена капуста і огірки. Не забувайте про кукурудзу, горошок, яблука, гранат, банани і цитрусові. Чим різноманітніше – тим краще.
Великий піст 2018: календар харчування на кожен день
Каші: каші повинні стати ще однією важливою складовою вашого раціону. Не забувайте, що готувати їх слід тільки на воді і доведеться обійтися без додавання масла.
Замість м'яса, молока і яєць: якщо ви включите в свій раціон рослинний білок – то ваш організм ані трохи не постраждає від відсутності м'яса. Рослинний білок міститься в баклажанах, арахісі, сочевиці, сої та всіх рослинах сімейства бобових.