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Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів

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Основні правила харчування після Великого посту
Основні правила харчування після Великого посту / 24 Канал

Піст – це своєрідна складна дієта, яка має значний вплив на організм. Постити треба правильно, дотримуючись балансу у продуктах. Не менш важливий момент – вихід з Великого посту, який закінчується 7 квітня. Якщо не дотримуватися правил, дуже легко отримати панкреатит чи інші хвороби травної системи! Як уникнути проблем?

Редакція 24 Каналу поговорила з експертами зі здорового способу життя і готова поділитися з вами секретами, як легко і здорово завершити піст і повернутися до звичного харчування.

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Останній тиждень посту

Перед Великоднім застіллям на християн очікує останній тиждень посту. За традицією, він найстрогіший. Обмеження у харчуванні дуже серйозні.

Великдень рецепти
Дарія Дорошкевич

Перетравити купу їжі важко, тому часто надвечір Великодня людям просто стає погано.

"Згідно з релігійними канонами, останній тиждень Великого Посту – період найжорсткішого утримання від їжі, а протягом п‘ятниці та суботи бажано не їсти взагалі. І, дійсно, уявіть собі стан вашого шлунку, коли після дводенного голодування до нього потрапляють свинина, холодець та котлети, запивається все це, у кращому разі, вином та закусується здобною паскою. Сказати, що це шок, це змовчати. Перетравити купу їжі важко, тому часто надвечір Великодня людям просто стає погано", – розповіла нам автор блогу treska.com.ua, амбасадор проекту Food Revolution Джеймі Олівера Дарія Дорошкевич.

Великий піст
Останній тиждень посту дуже строгий

То як же підготувати свій організм? Дарія Дорошкевич розглядає два варіанти:

  1. Якщо ви людина релігійна та дотримуєтесь усіх обмежень, побережіть свій шлунок на Великдень: досить буде скуштувати одну-дві рибні страви, маленький шматочок паски, а решта страв нехай будуть овочеві. Від алкоголю та солодких напоїв варто відмовитись взагалі.

  2. Якщо перший варіант вам не підходить, а доводити організм до серйозних проблем ви боїтеся, за тиждень до Великодня треба потроху вводити молочні продукти та яйця. Так організм підготується до святкового столу.

Великодній стіл

Найгірше, що розговіння завершується пишним святковим столом з ковбасами, копченими шинками, яйцями, сирами та солодкою здобною паскою з білого борошна. Після 40 днів обмежень для організму це справжній шок!

рецепт паски
Паска – дуже калорійна страва!

Але що ж робити? Невже треба відмовити собі у святковій їжі? Дієтологи радять не накидатися на їжу. Протягом Великодньої неділі, понеділка їжте невеличкими порціями. Від одного яйця, звісно ж, шкоди не буде. Паску старайтеся їсти у першій половині дня. Цю святкову здобу радимо приготувати чи купити наперед (наприклад в четвер). Справа в тому, що трішки підсохла випічка менш шкідлива, ніж щойно з печі.

Намагайтесь готувати більше страв з риби та птиці, ніж з м‘яса.

"Враховуючи той факт, що в Україні прийнято на Великдень накривати столи, які аж ломляться від їжі, важливо продумати меню, яке не зашкодить вашому здоров‘ю, але й дасть відчуття свята. Намагайтесь готувати більше страв з риби та птиці, ніж з м‘яса: традиційну ковбасу до великоднього кошика можна приготувати з домашньої курки. Котлети можуть бути рибними – це, до речі, буде ще смачніше, ніж зі свинини. Пропоную відмовитись від ковбасних та сирних нарізок на стіл, а замінити їх запеченою індичкою та молодим сиром", – ділиться порадами амбасадор проекту Food Revolution.

Великдень
Шкідливі традиційні страви можна замінити на більш корисні

Також спеціалісти радять додати на стіл максимальну кількість овочевих салатів із зеленню. Важливо правильно їх заправляти. Звісно ж, ніяких майонезів.

Великдень рецепти
Овочі і риба чудово підійдуть для святкового столу

"Не забувайте, що великодній стіл точно прикрасять різноманітні овочеві салати, заправлені оливковою олією з лимонним соком або бальзамічним оцтом", – радить Дарія Дорошкевич.

Як замінити майонез:
Розітріть 2 варених жовтки з 2 чайними ложками французької гірчиці, додайте солі та чайну ложку рідкого меду, а потім – 200 г нежирної сметани. За смаком додайте лимонного соку та заправляйте улюблені салати!

Чи варто до кави і чаю подавати кілька видів солодких кремових тортів? Однозначно ні! Але це не означає, що великодній стіл має бути без солодощів взагалі.

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"З солодкого достатньо традиційної випічки або сирної паски. Раджу витратити час і приготувати їх самостійно, щоб бути впевненими, що великодні смаколики приготовані з якісних продуктів та без додавання трансжирів. Також раджу відмовитись від міцних спиртних напоїв на користь пляшки якісного сухого вина", – додала відома блогерка.

Повертаємося у форму

Якщо не дотримуватися цих порад, після завершення свят вам, можливо, доведеться повертатися до форми. Експерти радять відмовитися від кардинальних дієт і просто перейти на здорове харчування.

Великдень страви
Тамара Андрєєва

Три основні прийоми їжі. І два-три перекуси.

"Я харчуюся після посту так само, як і під час посту. Просто під час посту м'ясо заміняла бобовими. Після розговіння буду поступово вводити м'ясо. Їм я дрібними порціями. Три основні прийоми їжі. І два-три перекуси", – ділиться секретами стрункості доула Тамара Андрєєва, яка за рік скинула зайвих 65 кг, просто дотримуючись правил здорового харчування і додавши в своє життя спорт.

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Дієтологи радять після свят налягати на овочі і зелень. Тим більше, що вже з’явиться багато сезонних. З фруктами варто бути обережними: двох фруктів в день цілком достатньо. Варто зауважити, що фрукти треба споживати окремо від інших страв, у якості перекусу в першій половині дня.

Не забувайте також про різноманітні крупи, олії, насіння і горіхи. Все це дуже корисне і потрібне організму. Однак порції мають бути невеличкі. Ці продукти дуже калорійні, тож на вечерю вони не годяться. Експерти переконані, що найкращою стравою на вечір є запечена риба чи м'ясо без гарніру, але зі свіжими і приготованими овочами.

Великдень рецепти
Основа харчування: овочі

Збільшити споживання свіжих салатів.

"Після свят пропоную збільшити споживання свіжих салатів, причому в якості основи можна використовувати звичайну капусту, в тому числі червону. Додайте до капусти зелені та, хоча б, моркви, полийте олією і йогуртом та смакуйте! І не за бувайте про фізичні навантаження", – розповіла Дарія Дорошкевич.

Дуже важливими є фізичні навантаження. Спробуйте зал, танці, басейн, будь-що, що приносить задоволення. Якщо ви поки не готові до постійних занять – робіть хоча б піші прогулянки. Цей вид спорту корисний для абсолютно усіх людей. Старайтеся більше ходити пішки протягом дня, а також ходити на прогулянки на чистому повітрі.

Не забувайте випивати достатню кількість води, приблизно 30 мл на 1 кг вашої ваги. Адже вода – це секрет молодості і гарного самопочуття.

Редакція 24 Каналу бажає вам веселих і здорових Великодніх свят!

Автор: Настя Сукач
Теги: Новини України LifeStyle Здорове життя Публікації Статті Здоров'я Великодні свята Здорове харчування Великий піст
Джерело: 24 Канал
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