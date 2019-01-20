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      "Великий популяризатор": у РФ главу РПЦ Кирила зробили професором Російської Академії наук

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      Главі РПЦ присвоїли звання почесного професора
      Главі РПЦ присвоїли звання почесного професора / Фото з вільних джерел

      Предстоятель Російської православної церкви, патріарх Кирило отримав звання почесного професора Російської академії наук (РАН).

      Про це пише "Интерфакс".

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      Речниця академії наук Світлана Попова зазначила, що Кирило не один раз брав участь у зйомках науково-популярних програм, а також знав Петра Капицю – лауреата Нобелівської премії з фізики 1978 року.

      Він – великий популяризатор науки. Як казав Ейнштейн, теорія відносності свідчить про геніальність Творця, тому в цьому сенсі тут немає ніяких протиріч,
      – наголосила вона.

      Попова також повідомила, що 22 січня під час засідання президії РАН відбудеться церемонія вручення відповідного диплому Кирилу.

      Проте пізніше у прес-службі академії наук заявили, що вручать цей диплом предстоятелю РПЦ "іншим разом", а також зазначили, що за присвоєння звання професора Кирилу ще мають проголосувати члени президії.

      Зазначимо, що глава Російської церкви Кирило вже має звання почесного професора Національного дослідницького ядерного університету МІФІ.

      Нагадаємо, раніше очільник РПЦ пригрозив Вселенському патріарху Варфоломію страшним судом за вручення Томосу Православній церкві України. Окрім цього, глава Російської православної церкви патріарх Кирил написав листи світовим лідерам про "тиск" української влади на УПЦ МП і "втручання" держави в церковне життя України.

      Теги: Новини політики РПЦ Патріарх Кирил Новини Росії Наука Релігія
      Джерело: 24 Канал
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