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      Великий розпродаж авіаквитків від Wizz Air: що відомо

      126 Читать новость на русском
      / wizzair.com

      Угорський лоукост Wizz Air оголосив про одноденні знижки на всі рейси. При купівлі квитків 12 лютого на них автоматично надається знижка у 20%.

      Про акцію повідомили у фейсбуці авіакомпанії.

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      Забронюйте квиток вже сьогодні та отримайте 20% знижки на обраний рейс,
      – йдеться в повідомленні.

      Є певні обмеження щодо дати польотів. Подорожі повинні бути завершені до 31 березня 2020 року. 

      Акція діє від 00:00 до 23:59 12 лютого. Знижка застосовується автоматично. Купити квитки можна на сайті Wizz Air або  на мобільному додатку. На групові бронювання акція не поширюється.

      Зверніть увагу! Нещодавно авіакомпанія Wizz Air ввела послугу автоматичної реєстрації на рейс Auto Check-In та відправки посадкових талонів.

      Що відомо про Wizz Air? Це найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

       Дочірня компанія WizzAir Ukraine почала роботу в Україні у 2008 році, проте згодом була ліквідована. Натомість від січня 2016 року рейси здійснює напряму головна компанія Wizz Air.

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      сьогодні
      9375
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Wizz Air авіація Подорожі
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