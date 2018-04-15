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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Великобританія готує нові санкції проти російських олігархів, – ЗМІ

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Санкції проти російських олігархів у Великобританії
Санкції проти російських олігархів у Великобританії

Невдовзі Великобританія може запровадити нові санкції проти російських олігархів, вслід за США.

Про це з посиланням на джерела в британському уряді повідомляє газета Sunday Times. За даним видання, санкції будуть проти "російських олігархів з Великобританії". Однак імена не називають.

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При цьому у Лондоні розглядають різні варіанти дії щодо "розміщених в королівстві "незаконних фінансів" російських бізнесменів і чиновників". Серед них – і замороження державних рахунків у Великобританії та "корумпованих еліт" із Росії.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

До слова, російські олігархи шукають альтернативу Британії для зберігання своїх грошей.

Теги: Новини політики Санкції Новини Росії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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