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Великобританія готується до можливої кібератаки РФ, – ЗМІ

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Великобританія готується до можливої кібератаки РФ, – ЗМІ
/ фото з відкритих джерел

Якщо Росія спробує втрутитися у роботу британської інфраструктури, уряд країни буде вимушений провести наступальну кібероперацію проти РФ.

Про це повідомляє Sunday Times з посиланням на джерела в органах безпеки, передає Reuters.

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"Джерела розповіли, що Британія готова до проведення наступальної кібероперації проти РФ, якщо Москва шкодитиме національній критичній інфраструктурі", – йдеться у повідомленні.

Мова йде насамперед про Національну медичну систему чи мережу ЛЕП. Зазначається, що вони вже перебувають "у режимі високої готовності до відбиття кібератак".

Велика Британія діятиме винятково у межах закону. Неможливо повністю відкинути вірогідність того, що вони знайдуть спосіб, щоб нашкодити нам, – кажуть у органах безпеки Великобританії.

"Якщо вони агресивно намагатимуться переслідувати нас, ми точно матимемо змогу зробити дещо їм. Однак, на відміну від РФ, ми дотримуємося закону, тож будь-які наші дії будуть пропорційними", – зазначив співрозмовник видання.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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