Великобританія може ввести власні санкції проти Росії після виходу з Євросоюзу
У Великобританії можуть прийняти низку законів про нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації після закінчення процедури Brexit.
Про це повідомило видання Sky News з посиланням на речницю прем'єр-міністра Великобританії.
Читайте також: Великобританія скликає Раду безпеки ООН через нові дані щодо отруєння Скрипалів
Великобританія може прийняти власний закон про подальші санкції проти Росії,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поки країна залишається членом Європейського союзу, вона повинна дотримуватися досягнутих домовленостей з усіма іншими державами-членами, оскільки запровадження санкцій здійснюється на рівні блоку.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей наголосила, що країна буде працювати над розширенням чинних санкцій Євросоюзу відносно Російської Федерації.