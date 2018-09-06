Великобританія може ввести власні санкції проти Росії після виходу з Євросоюзу

У Великобританії можуть прийняти низку законів про нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації після закінчення процедури Brexit.

Про це повідомило видання Sky News з посиланням на речницю прем'єр-міністра Великобританії.

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Великобританія може прийняти власний закон про подальші санкції проти Росії,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поки країна залишається членом Європейського союзу, вона повинна дотримуватися досягнутих домовленостей з усіма іншими державами-членами, оскільки запровадження санкцій здійснюється на рівні блоку.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей наголосила, що країна буде працювати над розширенням чинних санкцій Євросоюзу відносно Російської Федерації.