Великобританія може застосувати "українську модель" для Brexit

Вихід Великобританії з ЄС спершу буде "неповним", тому Сполучене Королівство може перейняти певні умови української Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це Посол України у Великій Британії Наталія Голібаренко заявила у розмові з Громадським.

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"Обговорювали багато моделей. Одні казали, що це буде "канадська модель" виходу, інші — що "норвезька". Звучали навіть варіанти, до речі, що буде "українська модель". І Угода про асоціацію між Україною з ЄС обговорювалася в британському парламенті як можлива модель. Однак тепер це більше виглядає як ноу-хау — особлива "британська модель". Щось у ній буде від норвезького формату: тобто Британія, не будучи тимчасово присутньою в Брюсселі, буде виконувати норми законодавства, які ухвалює Європейський Союз. Частково це буде й модель Угоди про асоціацію (ЄС з Україною — ред.), тому що деякі моменти підходять британцям, адже тут не йдеться про формальне членство в ЄС", – зазначила посол.

Голібаренко наголосила, що в такому випадку між Україною і Великобританією можна буде провести багато паралелей.

"Саме тому стала цікавою наша Угода про асоціацію: вона регулює відносини двох партнерів, які не перебувають у формальному членстві. Тут можна було брати модель і розглядати, як регулювати ті чи інші питання", – додала дипломат.

Також Голібаренко нагадала про важливість укладення нової угоди з Великобританією після її виходу з ЄС, адже українська угода про асоціацію після цього перестане поширюватися на цю країну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Brexit може затягнутися. Офіційний Брюссель хотів у жовтні підписати вже конкретний план. Однак прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей прагне заручитись підтримкою Дональда Трампа на саміті, що пройде 30 листопада, а до цієї дати не планує підписувати жодних угод.

Що таке Brexit?

Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.