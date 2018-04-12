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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Великобританія направила до Сирії літак управління нанесенням ударів

172 Читать новость на русском
Sentinel R.1
Sentinel R.1

Літак повітряної розвідки та управління нанесенням ударів Sentinel R.1 британських Королівських ВПС у четвер, 12 квітня, вилетів з авіабази Уоддінгтон в Англії, взявши курс на Східне Середземномор'я до берегів Сирії.

Про це з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За їхніми відомостями, в районі 18:00 за Києвом британський розвідувальний літак з бортовим номером ZJ690 був зафіксований на схід від грецького острова Крит, що виконував політ в напрямку Сирії. Поки неясно, чи здійснював він тільки переліт на британську авіабазу в Акротірі на Кіпрі, або ж летів на виконання завдання поблизу Сирії за визначенням цілей для можливого удару.

Як повідомлялося, Великобританія з четверга закрила повітряний простір над Середземномор'ям поблизу своєї бази Акротірі на Кіпрі в зв'язку з майбутнім "збільшенням військової активності".

Теги: Війна у Сирії авіація Великобританія
Джерело: 24 Канал
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