Великобританія направила до Сирії літак управління нанесенням ударів

Літак повітряної розвідки та управління нанесенням ударів Sentinel R.1 британських Королівських ВПС у четвер, 12 квітня, вилетів з авіабази Уоддінгтон в Англії, взявши курс на Східне Середземномор'я до берегів Сирії.

Про це з посиланням на моніторингові дані західних авіаційних ресурсів повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За їхніми відомостями, в районі 18:00 за Києвом британський розвідувальний літак з бортовим номером ZJ690 був зафіксований на схід від грецького острова Крит, що виконував політ в напрямку Сирії. Поки неясно, чи здійснював він тільки переліт на британську авіабазу в Акротірі на Кіпрі, або ж летів на виконання завдання поблизу Сирії за визначенням цілей для можливого удару.

Як повідомлялося, Великобританія з четверга закрила повітряний простір над Середземномор'ям поблизу своєї бази Акротірі на Кіпрі в зв'язку з майбутнім "збільшенням військової активності".